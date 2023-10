OnePlus 10T: su Amazon il prezzo CROLLA a 349,99 euro (-41%)

Il secondo e ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime di Amazon si apre con un’offerta bomba che ricorderemo a lungo: OnePlus 10T è in svendita a 349,99 euro, per effetto del maxi sconto del 41%. Considerato il prezzo stracciato, siamo certi che la promo sia destinata a esaurirsi nel giro di brevissimo tempo, per cui il nostro consiglio è quello di approfittarne subito fino a quando il prezzo resterà questo.

OnePlus 10T è in super offerta a 349,99 euro su Amazon

Il modello 10T 5G di OnePlus ha a bordo il processore top Snapdragon 8+ Gen 1, la ricarica ultrarapida a 150W e il sistema con tripla fotocamera da 50MP: questi i principali punti di forza di un telefono che ha venduto tantissimo negli ultimi mesi a un prezzo nettamente superiore rispetto a quello proposto oggi da Amazon.

OnePlus 10T è un vero OnePlus: telefono velocissimo, prestazioni al top e prezzo contenuto. I meriti principali li prende lo Snapdragon 8+ Gen 1, il processore delle meraviglie di Qualcomm, che ha riscritto la storia dei processori a partire dal 2022.

Un ulteriore punto di forza è la ricarica rapida a 150W SUPERVOOC Endurance Edition, capace di regalare energia per tutta la giornata con una carica di appena 10 minuti. Non solo però, perché la vita della batteria raddoppia passando da 800 a 1.600 cicli.

Ottimo anche il comparto fotocamere, dove a farla da padrone è il sensore premium IMX766 con stabilizzazione ottica. Abbiamo una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultragrandangolare da 8MP (119,9°) e una macro da 2MP.

A completare il tutto è il Fluid Display da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate a 120 Hz.

Approfitta ora dell’offerta bomba di Amazon su OnePlus 10T per acquistare il flagship della casa asiatica a un prezzo ridicolo. La promo è riservata agli utenti Prime, che beneficiano anche della spedizione gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.