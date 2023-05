OnePlus 11 5G con Dual SIM e16 GB di RAM ad un SUPER PREZZO su Ebay

OnePlus 11 è un telefono unico che offre un’incredibile quantità di prestazioni, se sei disposto ad accettare alcuni compromessi significativi. Se sei stato un fan di OnePlus in passato e non sei sicuro di tornare al marchio, posso dirti che qui troverai tutto ciò che ami di OnePlus. E se stai pensando di passare da un altro marchio, OnePlus 11 è un’alternativa molto interessante. Approfitta ora e acquistalo su Ebay a soli 820,73 euro.

È più economico dell’iPhone 14 o del Samsung Galaxy S23, anche se ha un display grande come quello dell’iPhone 14 Plus e una batteria ancora più grande di quella della maggior parte dei telefoni top di gamma.

Grazie alla messa a punto degli specialisti della fotografia Hasselblad, OnePlus 11 ha un sistema di fotocamere che tende all’essere perfetto in termini di prestazioni e resa, sebbene non sia così facile da usare come le fotocamere sui telefoni comuni. Il telefono ha anche uno schermo molto grande con una batteria grande da abbinare.

La batteria di grandi dimensioni dura a lungo e oltre a questo si ricarica anche più velocemente di quasi tutti gli altri telefoni che puoi acquistare, anche se ha la ricarica wireless. Il grande avvertimento con OnePlus 11 è che, a differenza degli altri prodotti, non è resistente all’acqua. Un iPhone 14 o un Google Pixel 7 possono fare un tuffo nella vasca da bagno senza riportare danni,mentre il nuovo OnePlus 11 è certificato per gestire forti piogge e non di più. OnePlus afferma che il telefono può caricarsi al 50% in 10 minuti e al 100% al completo in soli 25 minuti. Approfitta ora dello sconto incredibile e acquistalo ora su Ebay.

