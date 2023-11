OnePlus 11: il top di gamma al prezzo più basso del web!

Il OnePlus 11 5G si propone sul mercato come uno dei migliori smartphone top di gamma del mercato. Ecco in sconto la variante Eternal Green venduta esclusivamente su Amazon. Al prezzo attuale di 682,73€, rappresenta un’offerta molto interessante per per chi è in cerca di un nuovo smartphone, grazie allo sconto del 20% che lo rende ancora più conveniente.

Ecco OnePlus 11: la convenienza è servita

OnePlus 11 5G monta a bordo un modulo fotografico firmato da Hasselblad. Offre un sistema di fotocamere di altissimo livello che comprende un sensore principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP, e una telecamera per ritratti da 32 MP. Questa partnership garantisce una calibrazione dei colori di livello professionale grazie anche all’algoritmo proprietario TurboRAW HDR che promette immagini di qualità reflex.

Il dispositivo è mosso dal processore Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 8 GB di RAM. Il quantitativo di RAM è più che sufficiente per far girare egregiamente app anche molto pesanti, ma al smartphone ha la capacità di gestire fino a 16 GB di memoria virtuale. Questo è un chiaro indicatore della grade ottimizzazione software fatta dall’azienda.

Il display AMOLED Super Fluid 2K da 6,7 pollici con tecnologia LTPO adatta la frequenza di aggiornamento ed è capace di spingersi fino ai 120 Hz. Questo, insieme a Dolby Vision HDR e al supporto HDR10+, offre una qualità delle immagini davvero elevatissima.

OxygenOS 13, l’interfaccia utente del OnePlus 11 5G, è stata progettata per essere più veloce, fluida e priva di rallentamenti. Offre un’esperienza di utilizzo davvero di ottimo livello.

La batteria da 5000 mAh, unita alla tecnologia di ricarica SUPERVOOC a 100 W, consente di ricaricare completamente lo smartphone in soli 25 minuti. La funzionalità Battery Health Engine e Charge De-aging assicurano che le prestazioni della batteria restino ottimali nel tempo.

Con queste specifiche, il OnePlus 11 5G al prezzo di 682,73€ offre un rapporto qualità-prezzo molto interessante per chi è alla ricerca di un’esperienza mobile da top di gamma. Lo sconto è disponibile su Amazon che ribassa il prezzo complessivamente del 20%. Non aspettare, compralo subito!

