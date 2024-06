OnePlus 11: lo smartphone DEL MOMENTO lo paghi 160 EURO IN MENO

Vuoi regalarti uno smartphone nuovo di zecca? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del OnePlus 11, oggi disponibile su Amazon a soli 585 euro con un mega sconto del 22%!

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche del OnePlus 11

Il OnePlus 11 è uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato che vanta caratteristiche tecniche davvero all’avanguardia.

È dotato del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 16 GB di RAM che permette di comprimere le app ottimizzando qualsiasi tipologia di operazione. Inoltre dispone di un display AMOLED Super Fluid 2K 120Hz da 6,7″ con Dolby Vision HDR che offre una qualità delle immagini ultra vivida e realistica.

La batteria da 5000 mAh assicura un utilizzo intensivo del cellulare anche per una giornata intera senza alcuna preoccupazione. Allo stesso modo, la funzionalità di ricarica SUPERVOOC a 100 W con Battery Health Engine permette di caricare il dispositivo in pochissimi minuti per avero sempre pronto all’uso.

Anche i tuoi scatti saranno impeccabili grazie alla fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e telecamera per ritratti da 32MP. E, per non farsi mancare niente, l’algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre un’ampia gamma di colori dinamica e perfetta, simile a quella di una reflex digitale.

