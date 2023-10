OnePlus 11: offerta BOMBA Amazon, tuo a 599€

Se il buongiorno si vede dal mattino… La Festa delle Offerte Prime di Amazon si avvia alla sua conclusione proponendo dei regali inaspettati. Uno di questi ha per protagonista OnePlus 11, in queste ore in super offerta a 599 euro. La promo è riservata agli utenti Prime, che beneficiano anche delle spese di spedizione gratuite.

OnePlus 11 in super offerta a 599 euro su Amazon

Il nuovo OnePlus 11 segna un ritorno alle origini per l’azienda Pete Lau. L’hardware è ottimo, lo schermo bellissimo e la ricarica a 100W parla da sola.

Dicevamo dell’hardware: sul top di gamma di quest’anno troviamo lo Snapdragon 8 Gen 2, l’evoluzione dell’acclamato Snapdragon 8+ Gen 1 montato sui flagship del 2022.

Lato connettività, oltre il 5G sono presenti il Bluetooth 5.3 e il Wi-Fi 7.

Un altro punto di forza del telefono è il display: OnePlus 11 monta uno schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Si tratta di un pannello eccellente, che va a misurarsi con quelli dei migliori top di gamma in circolazione.

Per quanto riguarda l’autonomia, grazie a una capienza da 5.000 mAh la batteria riesce a portare tranquillamente fino a tarda sera anche nelle giornate più intense. Ma il vero fiore all’occhiello è la ricarica rapida a 100W, che consente di ricaricare da 0 a 100 lo smartphone in appena 25 minuti.

Ottimo infine il comparto fotografico: la fotocamera principale è da 50MP con stabilizzazione ottica, c’è poi la grandangolare da 48MP e il teleobiettivo 2x da 32MP, più la cam frontale da 16MP. Gli scatti sono ottimi, da vero top di gamma.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon su OnePlus 11 per acquistare il flagship della casa asiatica a un super prezzo. La consegna è gratuita.

