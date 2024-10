OnePlus 12 in sottocosto grazie alle Offerte Prime: tuo con una spesa minima

Continuano le promozioni della Festa delle Offerte Prime su una lunga serie di smartphone top di gamma! Tra tutti l’innovativo OnePlus 12 oggi è disponibile a soli 762 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è valida ancora per poco quindi approfittane il prima possibile!

Tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone OnePlus 12

Il OnePlus 12 è uno smartphone di ultima generazione che accontenta qualsiasi tipologia di utente, anche quelli più esigenti.

È dotato dell’efficiente processore Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB di RAM e che per permette di ottimizzare in modo intelligente le app utilizzate di frequente, riducendo la dimensione della memoria per una migliore stabilità e una riattivazione istantanea.

Il suo display AMOLED Super Fluid 2K 120Hz da 6,82 pollici vanta un supporto di riproduzione HDR10+ così da garantire immagini cinematografiche dai particolari minuziosi e i colori super vividi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Anche il sistema di fotocamere è davvero eccezionale ed offe risultatida vero professionista: nello specifico hai a disposizione una Fotocamera principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP, una Telecamera per ritratti da 64MP con assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale tramite Hasselblad.

La Batteria da 5400 mAh non è da meno e, attraverso la Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 26 minuti) e Ricarica senza fili a 50 W (da 1-100% in 55 minuti) potrai avere l’energia di cui hai bisogno in un batter d’occhio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.