OnePlus 12: lo smartphone DEL MOMENTO oggi tuo a 300 EURO IN MENO

Hai intenzione di rinnovare il tuo smatphone? Sei alla ricerca di un modello prestante ed economico allo stesso tempo? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta del OnePlus 12, oggi disponibile su Amazon a soli 796 euro con uno sconto bomba del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

OnePlus 12: tutte le specifiche tecniche

Il OnePlus 12 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che oggi puoi portare a casa ad un prezzo mai visto prima.

Si caratterizza per l’innovativo processore Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB di RAM che permettono di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera velocissima e super efficiente. In più, ha una capacità di archiviazione da 512 GB quindi davvero estesa tanto da poter memorizzare contenuti e file di ogni tipologia, anche quelli più pesanti.

Allo stesso tempo le tue foto e i tuoi selfie saranno impeccabili grazie alla Fotocamera principale da 50 MP con OIS, con grandangolo da 48 MP, e alla Telecamera per ritratti da 64MP. Inoltre l’algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre un’ampia gamma dinamica e perfetta, simile a quella di una reflex digitale, per risultati da vero professionista.

Un altro fiore all’occhiello dello smartphone è la sua batteria da 5400 mAh con Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 26 minuti) e Ricarica senza fili a 50 W (da 1-100% in 55 minuti) in modalità Smart Rapid.

