OnePlus 12R: con la mega offerta Amazon lo paghi 200€ in meno

In vista del Natale vuoi regalarti uno smartphone nuovo? Prova il OnePlus 12R, oggi in mega offerta su Amazon a soli 499 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai rispamiare addirittura 20o euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Inoltre è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irripetibile!

OnePlus 12R: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il OnePlus 12R è un dispositivo davvero all’avanguardia che ti stupirà per le sue specifiche tecniche di ultima generazione.

Il suo fiore all’occhiello è il nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 che rende tutto più fluido ed efficiente che mai, che si tratti di progetti professionali o operazioni di intrattenimento quotidiane. Inltre dispone di un display AMOLED Super Fluid 1.5K 120Hz da 6,78 pollici, con Dolby Vision HDR, colore a 10 bit e supporto di riproduzione HDR10+ che offrono esperienze cinematografiche con una qualità delle immagini ultra vivida.

Questo modello, tra l’altro, è dotato di una RAM da 16 GB e una memoria interna da 256 GB così da poter archiviare ed avere sempre a portata di mano qualsiasi tipologi di file, anche quelli più pesanti.

Un’altra caratteristica eccezionale è la sua batteria enorme da 5500 mAh che permette di utilizzarlo anche in maniera intensiva per più di 24 ore. Inoltre, grazie alla ricarica SUPERVOOC a 100 W, potrai ricaricarlo fino al 100% in soloi 26 minuti, mentre con Battery Health Engine e Charge De-aging le velocità di ricarica vengono mantenute automaticamente per prestazioni ottimali della batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.