OnePlus 8 Pro: a questo prezzo è TROPPO interessante

Si è vero stiamo parlando di un top di gamma di due anni fa. Ma credeteci che con un’offerta del genere è davvero interessante, in quanto rimane pur sempre uno smartphone molto prestante. Stiamo parlando del OnePlus 8 Pro che oggi è scontato del 38% su Amazon. Infatti il suo prezzo adesso è di soli 635,00 €, che vi consentono di acquistare un dispositivo di tutto rispetto, che tutt’oggi fa invidia a tanti device del 2022. Inoltre, OnePlus è sempre sinonimo di garanzia in quanto a prestazioni, con lui andate sul sicuro.

Perché acquistare un top di gamma di due anni fa?

Darvi una risposta a questa domanda è molto semplice, OnePlus è famosa per i suoi dispositivi molto prestanti e super fluidi. Il OnePlus 8 Pro ha specifiche tecniche di tutto rispetto. Questo device è dotato di un display 3D amoled super fluido da 6,78″ con frequenza di aggiornamento 120 Hz. Ha una fotocamera quadrupla ultra nitida, quella principale è da 48 Mp e la fotocamera frontale è da 16 MP. Può registrare in super slow motion fino a 960 fps che vi consentirà di vedere cose mai viste prima. Il comparto hardware è composto da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per una performance superiore e il processore ad alte prestazioni Qualcomm Snapdragon 865 con modulo 5G per la connettività del futuro. Praticamente il OnePlus 8 Pro è una scheggia sotto ogni punto di vista, non importa quello che sia il vostro utilizzo principale, in qualsiasi ambito lui vi consentirà sempre prestazioni Top.

Ecco perché oggi ci sentiamo di consigliarvelo con questa fantastica offerta. Questo dispositivo è proposto su Amazon con il 38% di sconto, che porta il suo prezzo a soli 635,00 €. Inoltre, ricordatevi che Amazon è una garanzia grazie alla sua politica soddisfatti o rimborsati che vi consente di fare il reso del prodotto entro un mese dal suo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.