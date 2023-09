OnePlus 8T: esperienza da top di gamma ad un prezzo MINI!

Il mercato è pienissimo di smartphone Android. Il problema quindi è dover scegliere il prodotto migliore in base alle proprie esigenze. Se siete in cerca di ottime prestazioni ad un prezzo mini, non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire questa offerta. Oggi OnePlus 8T è in sconto su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 289€ grazie allo sconto del 48% proposto dallo shop oltre che 20€ di coupon applicabili direttamente attraverso la pagina di acquisto. Insomma, se stavate cercando la migliore offerta per acquistare uno smartphone Android, l’avete appena trovata!

OnePlus 8T: ottimo sotto tutti i punti di vista

Cosa si cerca in uno smartphone moderno? Longevità, ottimo modem cellulare, uno schermo ampio e piacevole da utilizzare. Ovviamente non deve mancare una buona quantità di RAM, di memoria interna e un processore di primo livello. OnePlus 8T, nonostante non sia un modello recentissimo, è tutto questo e molto altro.

In primis, la piattaforma hardware sulla quale si basa è di Qualcomm e, per la precisione, è lo Snapdragon 865. Si tratta di un processore di ottimo livello, ma lanciato qualche tempo fa. Offre prestazioni davvero ottime e soddisfa pienamente anche i più esigenti.

Il comparto fotografico del device è di buon livello, ma senza dubbio è l’aspetto meno interessante di OnePlus 8T. Intendiamoci, non stiamo parlando di uno smartphone che scatta male le foto, ma di un dispositivo non al livello dei top di gamma del 2023. In ogni caso, anche in questo comparto, si comporta molto meglio di altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo.

Ottima la durata della batteria e, soprattutto, incredibili le prestazioni di ricarica: il dispositivo infatti garantisce la ricarica rapida Warp Charge da 65W. In soli 15 minuti, otterrete la carica necessaria per affrontare una giornata completa di utilizzo.

Il bello di OnePlus 8T è il prezzo promozionale disponibile oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 48% e di un ulteriore sconto di 20€ applicabile tramite coupon sul sito, il dispositivo costa solo 289€! Bello eh? Correte subito ad acquistarlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.