OnePlus 9 5G: ecco il prezzo SENSAZIONALE di Amazon

Dopo anni e anni di onorato servizio, spesso e volentieri ci ritroviamo a dover sostituire i nostri smartphone con modelli più nuovi e, come ovvia conseguenza, decisamente più performanti. Non sempre però disponiamo di un budget sufficiente per poterci permettere di acquistare i top di gamma come Samsung Galaxy S23 o l’ancor più recente iPhone 15 Pro, motivo per il quale preferiamo optare per altri modelli con un ottimo rapporto qualità / prezzo. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben deciso di proporti il OnePlus 9 5G in offerta al sensazionale prezzo di soli 320 euro, con un ottimo sconto del 55% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da OnePlus, permettendoti così di risparmiare più di 400 euro.

OnePlus 9 5G: alta qualità al giusto prezzo

Uno dei punti di forza alla base di questo smartphone è sicuramente rappresentato dal suo splendido display AMOLED con diagonale da 6.55 pollici e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, che ti garantisce una fluidità mai vista prima d’ora. Grazie a questo eccezionale schermo potrai godere alla grande dei tuoi film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, tra cui ad esempio Netflix o Disney Plus.

Per non parlare poi del vero motore pulsante dello smartphone, rappresentato da niente meno che il processore Snapdragon 888 5G, che garantisce delle prestazioni eccezionali, addirittura superiori del 25% rispetto al suo predecessore Snapdragon 855: questo ti permette di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti, senza il minimo tentennamento o esitazione.

Nulla da dire anche per il comparto fotocamere, con un sensore principale da 48 megapixel e la presenza del sensore aggiuntivo grandangolare da 50 megapixel, grazie al quale potrai valorizzare alla perfezione i panorami che ti trovi davanti nel corso dei tuoi viaggi. Puoi perfino fare video all’eccezionale risoluzione 8K, in modo da non perderti nessun dettaglio.

La batteria che monta questo OnePlus è davvero eccellente, dal momento che permette di essere ricaricata completamente nel giro di appena 29 minuti.

In definitiva, a poco più di 300 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente sul mercato per rapporto qualità / prezzo, con il quale potrai fare delle foto e video sbalorditivi nel bel mezzo delle tue vacanze: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo OnePlus 9 5G in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.