OnePlus 9: non ci sono dubbi con uno sconto di oltre 200 euro

Cosa c’è di meglio del OnePlus 10? Il OnePlus 9 scontato del 30% su Amazon. Questa offerta che porta il suo prezzo a soli 520,61 € è un’occasione davvero interessante, perché vi consente di acquistare un device super prestante, ma ad un prezzo stracciato. OnePlus è riuscita a conquistare una grossa fetta del mercato negli ultimi anni, conosciuta ormai per la qualità dei suoi prodotti, ma soprattutto per la fluidità dei suoi device. Quindi, la possibilità di acquistare un suo flagship, anche se dell’anno scorso, a questo prezzo è un’occasione da non farsi scappare, stiamo parlando di oltre 200 euro di sconto.

OnePlus 9: a questo prezzo dovete correre ad acquistarlo

Se non siete ancora convinti che un top di gamma OnePlus dell’anno scorso sia ancora oggi super prestante, qui di seguito vi elenchiamo le sue caratteristiche principali:

La fotocamera da 50 MP ultra-wide offre nitidezza senza pari grazie a l’avveniristico obiettivo Freeform;

Possibilità di registrare video in 8K e Hyperlapse per video Ultra-grandangolari;

Display AMOLED da 6,55 pollici a 120 Hz;

8 GB di RAM + 128 GB di storage;

Processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm;

GPU Adreno 660;

Combinazione ottima tra design di precisione e comoda impugnatura grazie al materiale in polimeri;

La custodia offre un piacevole aspetto e il facile accesso ai tasti ovunque voi andiate;

Il OnePlus 9 ancora oggi da filo da torcere ai suoi concorrenti. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito di questa fantastica offerta su Amazon. Potete acquistare questo flagship di casa OnePlus a soli 520,61 €, uno sconto del 30%, per quanto riguarda la colorazione blu. Sbrigatevi perché sono rimasti pochi pezzi a disposizione presso i depositi del noto e-commerce americano a questo prezzo. Inoltre vi ricordiamo della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Grazie ad essa avete 30 giorni di tempo dall’acquisto del prodotto per decidere se fare il reso e quindi essere rimborsati del 100%.

