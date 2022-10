OnePlus 9 Pro 5G, un MOSTRO di top di gamma a prezzo RIDICOLO (-36%)

Inutile girarci attorno: lo strepitoso smartphone di fascia alta OnePlus 9 Pro 5G in offerta su Amazon con il 36% di sconto rappresenta la migliore occasione che ti possa capitare per mettere le mani su un device che non ha nulla da invidiare ai device più blasonati.

Ad appena 592€, lo smartphone di OnePlus ha tutte le carte al posto giusto per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top sotto tutti i punti di vista.

Amazon fa crollare il prezzo di OnePlus 9 Pro 5G: affare d’oro imperdibile

Dotato di un bellissimo design di fascia alta con materiali eccellenti, frontalmente trova posto uno straordinario pannello AMOLED da 6.7 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, mentre nell’angolo superiore sinistro una valida fotocamera ti garantisce selfie sempre al top.

Sotto il cofano non può mancare un eccellente processore octa core di Qualcomm con tanta RAM per avviare in un istante qualsiasi applicazione, mentre sul retro la fotocamera multipla realizzata insieme ad Hasselblad ti garantisce scatti da brivido e video a qualità cinematografica in ogni condizione di luce.

Cosa stai aspettando? Solo oggi hai la possibilità di mettere le mani sull’ottimo device di fascia alta di OnePlus a un prezzo davvero conveniente. Acquistalo subito per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.