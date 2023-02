OnePlus apre il 2023 con il lancio di OnePlus 11 5G e di altri tre flagship

OnePlus ha presentato i suoi primi quattro prodotti di punta del 2023, ovverosia lo smartphone OnePlus 11 5G, gli auricolari OnePlus Bus Pro 2, il Pad OnePlus e la tastiera OnePlus Featuring 81 Pro. “L’espansione del portafoglio di OnePlus riflette l’esclusiva strategia 1+4+X dell’azienda”, ha spiegato il fondatore dell’azienda Pete Lau. “L’1 rappresenta lo smartphone di punta, mentre il 4 indica i dispositivi dell’ecosistema di supporto come TV, auricolari, orologi e tablet. X rappresenta un intero mondo di prodotti che si collegano all’ecosistema OnePlus per costruire una vita digitale di altissimo livello”.

OnePlus 11 5G, il nuovo flagship killer

Combinando un’esperienza estremamente veloce e fluida con un imaging senza precedenti, il OnePlus 11 5G è un’ammiraglia a tutto tondo. Questo smartphone è dotato di un sensore principale IMX890 da 50MP, un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP e una fotocamera ultra-wide IMX581 da 48MP, il dispositivo soddisfa le esigenze di ogni aspirante fotografo. Vanta poi la potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, che garantisce una maggiore velocità della CPU e della GPU (rispettivamente del 35% e del 25%), oltre a una migliore efficienza energetica.

OnePlus 11 5G è inoltre dotato di una memoria RAM LPDDR5X fino a 16 GB e della tecnologia RAM-Vita di OnePlus, che consente di avere fino a 44 applicazioni attive contemporaneamente su OnePlus 11.

Completano il quadro un display display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici 2K 120Hz con LTPO 3.0, un sistema di ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, abbinato a una batteria dual-cell da 5000 mAh, e un progetto di update a lungo termine che consentirà al device di ricevere quattro aggiornamenti principali di OxygenOS e cinque anni di aggiornamenti di patch di sicurezza. Dulcis in fundo i doppi altoparlanti “Reality” e il supporto Dolby Atomos.

Disponibilità e prezzi

In Europa, OnePlus 11 5G sarà in vendita a partire dal 16 febbraio alle ore 10:00 (ora locale). Il dispositivo sarà venduto al prezzo di 849€ nella variante da 8+128GB e 919€ nella variante da 16+256GB. OnePlus 11 5G Eternal Green 8GB+128GB sarà venduto in esclusiva su Amazon al prezzo di 849€. Tutti i clienti che preordineranno OnePlus 11 riceveranno un omaggio a scelta tra uno speaker Bang & Olufsen o un paio di OnePlus Buds Pro 2. A proposito, lo sapete che su Amazon c’è l’ottimo OnePlus 9 Pro 5G scontatissimo a 629€? Ma solo per poco, visto che si tratta di un’offerta lampo.

