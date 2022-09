OnePlus Buds Z2, l’offerta è super per il Re degli auricolari: prezzo mai visto

In un mondo pieno di distrazioni, il silenzio ti fa accedere a infinite possibilità. Con questi eccellenti auricolari OnePlus Buds Z2 puoi di fatto sfruttare un sistema di tecnologia avanzata in ambito riduzione rumore e isolarti da quel che accade a torno. Il tutto, oggi, a un prezzo irrisorio, grazie alla promozione di Amazon che ti permette di acquistarli a soli 61€ anziché al prezzo di listino di 99 euro. Più leggeri, più stabili e più piccoli del 15% rispetto agli OnePlus Buds Z: aumenta il comfort con i gommini auricolari in tre misure per indossarli senza problemi.

OnePlus Buds Z2, occasione Amazon

Buds Z2 prendono in prestito il driver dinamico da 11 mm dagli OnePlus Buds Pro proponendo una sintonizzazione acustica per ritmi più intensi e decisi con alti nitidissimi. Il supporto Dolby Atmos utilizza l’audio spaziale leader del settore per un offrirti un suono immersivo e autentico. Senti la musica con tre modalità suono: film cinematografico, musica immersiva e mobile gaming. Tre microfoni su ogni auricolare individuano e analizzano il suono ambientale del luogo in cui ti trovi.

Con le contro frequenze di cancellazione del rumore (fino a 40 dB di riduzione del rumore) riducono il rumore del vento e quello ambientale. Ascolta il mondo che ti circonda con una chiarezza mozzafiato con la Modalità Trasparenza. Per garantire la chiarezza delle tue chiamate, i tre microfoni ENC hanno un design speciale che riduce il rumore del vento causato dall’attrito dell’aria. Il Beamforming affina il suono della voce ed elimina il rumore circostante per parole più limpide.

Con una batteria dall’incredibile durata fino a 38 ore, scatenati tutto il giorno e tutta la notte (e ancora tutto il giorno). Per i tuoi fine settimana all’insegna del divertimento, goditi i ritmi del momento! Con Flash Charge, con una ricarica di 10 minuti hai 5 ore di musica. Dimenticati del pulsante Pausa e scatenati senza scaricare la batteria. Ora possono essere tuoi a soli 61€, con uno sconto importante di 37,75€ (38%) e le spese di spedizione gratuite.

