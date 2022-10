OnePlus Nord 2 5G ad un PREZZO FOLLE

Con le sue Offerte Esclusive Prime, Amazon si è superata: con questo articolo vi vogliamo mostrare una delle offerte più interessanti che abbiamo trovato, ovvero quella sul OnePlus Nord 2 5G, che adesso è possibile acquistare al prezzo di 333,00€, invece dei soliti 499,00€.

Questo smartphone è sicuramente uno dei più interessanti dell’ultimo anno per quanto riguarda la fascia media. Infatti riesce ad unire delle buone prestazioni e un ottimo software e sistema operativo proprietario, con un prezzo abbastanza contenuto, specialmente ora con questa offerta che abbassa di un ulteriore 33% il prezzo.

Inoltre questa versione di OnePlus Nord 2 5G è dotata di 12 GB di ram e 512 di memoria di archiviazione, permettendovi quindi non solo di poter tenere aperte tantissime schede o applicazioni particolarmente pesanti, ma di non temere mai di finire lo spazio per salvare le vostre foto, video o file importanti e preferiti.

Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera: due posteriori ed una anteriore, che vi permetteranno di scattare delle stupende fotografie grazie anche al software integrato, in più la ricarica rapida (qui chiamata warp charge) vi permetterà di ricaricare interamente lo smartphone in giusto una mezz’oretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.