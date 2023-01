OnePlus Nord 2 5G: il mediogamma COMPLETO e BELLO a prezzo HOT (-30%)

Se c’è uno smartphone Android di fascia media che racchiude tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare la giornata senza mai un passo falso, questo è l’ottimo OnePlus Nord 2 5G in super offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Infatti, con uno sconto del 30% e un risparmio immediato di ben 150€, il mediogamma a marchio OnePlus quest’oggi ti costa appena 349€. A una cifra sensibilmente inferiore a quella degli altri mediogamma dei brand più blasonati, OnePlus Nord 2 5G è sempre pronto ad assicurarti un’esperienza di utilizzo al top e senza compromessi.

OnePlus Nord 2 5G costa pochissimo su Amazon con il 30% di sconto

Realizzato con materiali di buona fattura e con un rapporto schermo/telaio che premia l’ergonomia, OnePlus Nord 2 5G monta un bellissimo pannello super fluido ad altissima risoluzione da 6.43″ e una fotocamera frontale di alto livello per selfie sempre eccellenti da condividere rapidamente sul web e sui social.

Inoltre, il device di OnePlus monta una scheda tecnica di tutto rispetto: il processore octa core è affiancato da tanta RAM così da avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida Warp Charge a 65W che ti garantisce il 100% di carica in appena 30 minuti.

OnePlus Nord 2 5G, proprio come i device di fascia alta, può contare su un modulo fotografico posteriore multiplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale): resterai a bocca aperta di fronte gli scatti ad altissima risoluzione e i video a qualità cinematografica.

Prendi al volo questa ghiottissima offerta di Amazon sull’ottimo OnePlus Nord 2 5G, ancora per poco in super sconto del 30% con tanto di consegna rapida e spese di spedizioni incluse (solo per i clienti Prime).

