OnePlus Nord 2 al nuovo minimo storico su Amazon (269,90€)

L’ultimo scampolo di Black Friday Amazon si accende grazie all’offerta sull’ottimo OnePlus Nord 2 nell’esclusiva Pac-Man Edition. Fino alla mezzanotte di oggi, termine ultimo della Settimana del Black Friday, è in vendita al minimo storico di 269,90€, per effetto del 27% di sconto sul prezzo più basso recente. Ecco il link all’offerta.

OnePlus Nord 2 nella versione dedicata a Pac-Man è un tributo per l’iconico gioco arcade degli anni Ottanta, sia a livello estetico che nel software. In definitiva, un regalo perfetto per tutti i fan del leggendario videogioco.

OnePlus Nord 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon (ultime ore)

Che sia una versione speciale lo si capisce fin dalla confezione, stampata a tema Pac-Man. Un chiaro riferimento a uno dei giochi arcade più famosi di sempre è anche la cover artistica disegnata su più livelli, con tanto di logo rivisitato del marchio OnePlus. Lo stesso discorso si estende alla bellissima scocca in vetro del telefono, per un effetto wow assicurato.

Come accennato all’inizio, oltre al design OnePlus si è concentrata anche sul software, con l’aggiunta di diversi elementi che traggono ispirazione dal gioco. Gli utenti trovano animazioni, suoni, icone e sfondi interamente dedicati a Pac-Man, insieme alla personalizzazione relativa alla grafica della tendina delle notifiche.

Lato scheda tecnica, in questa versione limitata troviamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con processore Mediatek Dimensity 1200, display 6,43 pollici FullHD+ Fluid AMOLED e refresh rate a 90 Hz e una batteria da 4.500 mAh. Nella media il comparto camere, con una cam principale da 50 megapixel stabilizzata elettronicamente, una ultragrandangolare da 8 megapixel, una monocromatica da 2 megapixel e una camera anteriore da 32 megapixel.

Puoi acquistare OnePlus Nord 2 PAC-Man Edition al prezzo più basso di sempre su questa pagina: l’articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

