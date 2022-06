OnePlus Nord 2 con 12 GB di RAM a prezzo FOLLE (solo su Amazon)

L’ottimo e versatile smartphone OnePlus Nord 2 è in offerta su Amazon con il 21% di sconto per la variante con 12 GB di RAM. Infatti, ad appena 396€, hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno uno smartphone con un design di alto livello e una scheda tecnica che saprà garantirti belle soddisfazioni in qualsiasi situazione.

OnePlus Nord 2 è in grado di soddisfare qualunque tua esigenza, a partire dalla parte telefonica (da sempre uno dei punti di forza di OnePlus), alla qualità della fotocamera, passando per la fluidità del sistema operativo e ovviamente anche il bel display ad alta risoluzione.

OnePlus Nord 2 con 12 GB di RAM precipita su Amazon a un prezzo regalo

A tal proposito, lo smartphone di OnePlus monta un ottimo pannello Fluid AMOLED da 6.43 pollici con cornici molto ben ottimizzate e una fotocamera frontale in grado di assicurarti selfie di un certo livello, mentre sotto il cofano il potente processore octa core MediaTek di ultima generazione è in grado di avviare ogni app in un istante anche grazie all’ausilio dei 12 GB di memoria RAM.

Posteriormente è presente una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP con tecnologia IA per regalarti scatti di alto livello e registrare video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa luminosità; la batteria, invece, può contare sulla ricarica rapida da 65W che ti offre il 100% di carica dopo appena 30 minuti.

Cosa stai aspettando? Acquista subito l’ottimo smartphone di OnePlus fintanto che è ancora in offerta su Amazon con il 21% di sconto per la variante con 12 GB di RAM; ricorda che difficilmente un device di fascia media dispone di un quantitativo tale di RAM, perciò prendi al volo questa occasione.