OnePlus Nord 2T 5G a questo prezzo è un BEST BUY (369€)

Non è semplice districarsi nella selva dei tanti telefoni realizzati da OnePlus negli ultimi anni, con il modello Nord 2T 5G le cose sono più semplici. Il motivo? Semplice, a questo prezzo lui è un best buy assoluto. D’altronde 1+1 fa sempre 2, la matematica non è un’opinione: le prestazioni sono ottime, il comparto multimediale è di livello eccelso, lo stesso display AMOLED è tra i più belli in questo segmento di mercato. Dobbiamo aggiungere altro?

In queste ore è in offerta su Amazon al prezzo di 369 euro, per effetto dello sconto del 10% sul prezzo di listino pari a 409 euro. Se te lo stai chiedendo no, non è uno sconto irrisorio, considera infatti che si tratta di uno smartphone presentato nella tarda primavera del 2022.

40 euro di sconto immediato per l’acquisto di OnePlus Nord 2T 5G

La forza del OnePlus Nord 2T 5G è di essere un telefono molto ben equilibrato, in poche parole quello che si dice uno smartphone riuscito. A cominciare dal display AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz, passando poi per l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1300 con l’accoppiata 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM.

Gli altri due principali punti di forza del telefono sono il comparto camere e l’autonomia. Il Nord 2T con connettività 5G monta una camera principale da 50MP stabilizzata otticamente, per foto e video tra i migliori in assoluto della fascia media. Lo stesso si dicasi per la batteria con carica intelligente a 80W, per un’autonomia in grado di coprire l’intera giornata anche in una giornata con mille impegni.

Che cosa aspetti? Metti nel carrello ora il OnePlus Nord 2T 5G prima che l’offerta di Amazon termini, regalandoti uno dei telefoni migliori della fascia media del 2022 a un prezzo da best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.