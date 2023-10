OnePlus Nord 2T da 128GB in Blu: PREZZO SUPER!

Chi ha detto che per avere il top della tecnologia bisogna spendere una fortuna? Il nuovo OnePlus Nord 2T dimostra il contrario, offrendo caratteristiche da top di gamma ad un prezzo da capogiro, soprattutto grazie allo sconto del 24% attualmente disponibile su Amazon in occasione della festa delle offerte Prime. Il prezzo? Solo 279,99€ per la variante Blu da 128 GB!

OnePlus Nord 2T: un medio gamma di razza

Il Nord 2T è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP con il sensore Sony IMX766, dotata di OIS, capace di catturare una buona luce anche in notturna. Ciò significa scatti chiari, dettagliati e colorati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ma non è tutto: grazie alla fotocamera grandangolare da 120° da 8 MP e all’obiettivo in bianco e nero da 2 MP, le tue foto saranno sempre diverse e originali. E per i selfie? Una fotocamera anteriore da 32 MP, la stessa del OnePlus 10 Pro, con algoritmo dotato di AI per assicurare scatti impeccabili.

OnePlus Nord 2T monta a bordo un display AMOLED da 6,43″ a 90 Hz FHD+, fluido e pronto a restituire immagini nitide e definite grazie anche al supporto dell’HDR10+. Che tu stia guardando il tuo film preferito o un video su YouTube, l’esperienza sarà immersiva sarà al pari di moltissimi top di gamma attuali.

Il dispositivo monta il potente chipset MediaTek Dimensity 1300, perfetto l’utilizzo quotidiano. Grazie al supporto all’HyperEngine 5.0 di MediaTek, il dispositivo si presta in modo ottimale anche a lunghe sessioni di gaming in movimento.

Proprio pensando a chi è sempre in movimento, OnePlus ha dotato il Nord 2T della ricarica SUPERVOOC a 80W. Grazie a questa tecnologia, è possibile ricaricare la batteria da 4500 mAh in soli 15 minuti.

Il piatto forte però è il prezzo promozionale di oggi: la variante da 128GB in Blu oggi costa solo 279,99€. Come? Grazie allo sconto Amazon in occasione della festa delle offerte Prime del 24%. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile!

