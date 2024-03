OnePlus Nord 3 5G: 50€ di sconto immediato sullo store ufficiale

Il medio di gamma OnePlus Nord 3 5G, nella configurazione da 8+128 GB, è in offerta a 399 euro invece di 449 euro sullo store ufficiale della casa asiatica. In omaggio gli utenti riceveranno anche la cover Sandstone Bumper Case Black, con l’opportunità di pagare in tre rate a interessi zero grazie a Klarna.

Nord 3 5G di OnePlus è uno dei migliori medi di gamma del 2023. Un telefono molto equilibrato, con un bel display, prestazioni ottimali e un comparto camere all’altezza, tanto da essere definito fin da subito un best buy tra gli addetti ai lavori.

OnePlus Nord 3 5G in offerta a 399 euro sul sito ufficiale

La natura di medio gamma che punta al top viene tradita da subito in questo Nord 3 5G dalla presenza del processore MediaTek Dimensity 9000, che unito alla RAM LPDDR5X espandibile fino a 16GB rende lo smartphone di OnePlus sempre pronto a offrire il massimo delle performance in qualsiasi contesto.

Un altro suo punto di forza è lo schermo piatto da 6,74 pollici, con refresh rate a 120 Hz: oltre alla luminosità, ciò che colpisce del display è la sorprendente fluidità. A questo si aggiunge un comparto camere con protagonista il sensore Sony IMX890 da 50 megapixel, per scatti superiori alla media.

In ultimo, merita una nota a parte la batteria ad alta capacità (5.000 mAh), che offre un’autonomia superiore a un giorno e supporta la ricarica rapida a 80W, grazie alla quale si può ottenere un’autonomia di un giorno in appena 15 minuti.

OnePlus Nord 3 5G è in offerta a soli 399 euro sul sito ufficiale oneplus.com. Le spese di spedizione sono gratuite, con gli utenti che possono scegliere di pagare in un’unica soluzione o in tre comode rate a interessi zero optando come metodo di pagamento Klarna.

