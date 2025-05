OnePlus Nord 4 5G, lo smartphone di fascia media più apprezzato, oggi in promozione

Il OnePlus Nord 4 5G si distingue per un mix di prestazioni elevate e un design raffinato, proponendosi come un’opzione di fascia media con caratteristiche tecniche avanzate. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 369 euro, con un significativo sconto rispetto al prezzo di listino di 499 euro. Questa offerta lo rende particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo performante senza spendere una fortuna.

Potenza e multitasking senza compromessi

Al centro delle prestazioni troviamo il chipset Snapdragon 7+ Gen 3, abbinato a una RAM che può raggiungere i 16 GB. Questa configurazione garantisce fluidità anche con un multitasking intensivo, consentendo di mantenere attive fino a 44 applicazioni in background. Che si tratti di gaming, streaming o applicazioni professionali, il Nord 4 5G è progettato per rispondere alle esigenze più varie.

Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,74 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che offre una visualizzazione fluida e una luminosità di picco di 2150 nits, perfetta anche in condizioni di luce intensa. La tecnologia Aqua Touch consente l’uso del dispositivo anche con le dita bagnate, mentre il design ultrasottile con uno spessore di soli 7,99 mm e una struttura in alluminio aerospaziale garantisce robustezza e leggerezza.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza, con una fotocamera principale da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine. Le modalità avanzate, come lo zoom 2X integrato e la funzione ritratto Real Tone, assicurano scatti di alta qualità. La fotocamera frontale da 16 MP, ottimizzata per toni della pelle naturali, completa l’esperienza fotografica, rendendola ideale anche per i selfie.

La batteria da 5500 mAh è progettata per offrire fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida a 100W permette di raggiungere l’80% di carica in soli 20 minuti, mentre con 5 minuti di ricarica si ottengono 5 ore di streaming video. Un sistema di gestione intelligente assicura prestazioni ottimali della batteria per almeno 4 anni. Il sistema operativo OxygenOS 14, basato su Android, garantisce un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate.

Con il suo equilibrio tra prezzo e prestazioni, il OnePlus Nord 4 5G rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile. Acquistalo subito su Amazon a soli 369,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.