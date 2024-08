OnePlus Nord 4 al PREZZO MINIMO STORICO: solo per OGGI su Amazon

Oggi uno degli smartphone più innovativi del momento lo trovi su Amazon al suo prezzo minimo storico! Si tratta del OnePlus Nord 4, al momento disponibile a soli 503 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero unica!

OnePlus Nord 4: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il OnePlus Nord 4 è uno smartphone di ultima generazione che oggi puoi acquistare su Amazon al suo prezzo minimo storico.

La sua punta di diamante è il processore Snapdragon 7+ Gen 3 che permette di effettuare qualsiasi operazione in modo efficiente e fluido, e di giocare con prestazioni ottimali. In più, grazie ai 16GB di RAM veloce può eseguire fino a 44 app in sicurezza in background.

Allo stesso modo, la batteria da 5500mAh è potentissima tanto da offrire un intrattenimento ininterrotto di due giorni. In più, sfruttando la ricarica rapida a 100W, potrai ricaricare lo smartphone dallo 0% all’80% in soli 20 minuti così da averlo sempre pronto all’uso in ogni evenienza.

Il dispositivo è dotato di un Display OLED da 6,74″ a 120Hz con 2150 nits per una visibilità chiara anche sotto il sole. La tecnologia Aqua Touch ti aiuterà a scorrere e digitare con precisione anche con le dita bagnate, mentre Eye Care Magic offre filtri per la luce blu rilassanti riducendo notevolmente l’affaticamento degli occhi.

Oggi il OnePlus Nord 4 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 503 euro con uno sconto dell’8%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.