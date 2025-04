OnePlus Nord 4: l’offerta schock che unisce qualità e risparmio

OnePlus Nord 4: una combinazione perfetta di prestazioni e prezzo, un’offerta da non perdere per chi cerca un dispositivo capace di sorprendere senza svuotare il portafoglio. Se stai cercando un’opportunità per rinnovare il tuo dispositivo, questo è il momento giusto.

Con un prezzo ribassato a 370,27€ rispetto ai 499€ di listino grazie ad uno sconto del 26%, il OnePlus Nord 4 si colloca come una scelta intelligente per chi desidera un dispositivo di fascia media con caratteristiche da top di gamma. Il risparmio è evidente e l’offerta attuale rende il Nord 4 un’opzione ancora più allettante.

Qualità fotografica senza compromessi e prestazioni al top

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del Nord 4. La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine garantisce scatti nitidi e video in 4K a 60fps, perfetti per catturare ogni dettaglio con una stabilità sorprendente. Inoltre, la tecnologia TurboRAW ottimizza le foto in condizioni di scarsa luminosità, mentre la fotocamera frontale da 16MP, denominata “True-Skin”, offre selfie dai toni naturali e realistici.

Equipaggiato con il processore Snapdragon 7+ Gen 3 e fino a 16GB di RAM, il Nord 4 gestisce senza problemi fino a 44 applicazioni in background, offrendo un’esperienza fluida anche per i gamer più esigenti. La batteria da 5500 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo con una sola carica, e grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 100W, puoi ottenere l’80% di carica in soli 20 minuti. Bastano appena 5 minuti di ricarica per goderti 5 ore di streaming video.

Display brillante e resistente

Il display OLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120Hz raggiunge un picco di luminosità di 2150 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Aqua Touch permette l’utilizzo del dispositivo anche con le dita bagnate, mentre i filtri anti luce blu riducono l’affaticamento visivo, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di utilizzo.

Il corpo ultrasottile di 7,99 mm, realizzato in alluminio aeronautico, rende il Nord 4 resistente e leggero (199,5 grammi). Le dimensioni compatte (16,26 x 7,5 x 0,8 cm) lo rendono ideale per l’uso con una sola mano. Inoltre, il sistema operativo OxygenOS 14 offre una politica di aggiornamenti generosa: 4 anni per il software e 6 anni per la sicurezza.

Scopri l’offerta sullo smartphone OnePlus Nord 4 e approfitta di un dispositivo che unisce prestazioni di alto livello, design raffinato e un prezzo competitivo. Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa un prodotto che saprà stupirti giorno dopo giorno a soli 370 euro con un super sconto del 26%!

