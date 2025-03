OnePlus Nord 4: tecnologia in saldo con le Offerte di Primavera

Approfitta ora dell’eccezionale offerta sul OnePlus Nord 4, uno smartphone Android che unisce tecnologia avanzata e design raffinato, ora disponibile a soli 370,42€ invece di 499€. Un’occasione imperdibile per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi, risparmiando il 26% sul prezzo originale, grazie alle Offerte di Primavera Amazon che tagliano il prezzo di migliaia di prodotti.

OnePlus Nord 4: tecnologia e qualità senza paragoni

OnePlus Nord 4 è progettato per stupire. Sotto la scocca, il processore Snapdragon 7+ Gen 3 garantisce fluidità e velocità anche con le applicazioni più esigenti. Con fino a 16 GB di RAM, il multitasking diventa un gioco da ragazzi: il dispositivo può gestire fino a 44 app in background senza alcun rallentamento. Ideale per chi cerca un’esperienza utente impeccabile.

La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica e tecnologia TurboRAW garantisce scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per gli amanti dei selfie, la camera frontale da 16MP “True-Skin” offre ritratti naturali e ben definiti. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K a 60fps con stabilizzazione avanzata lo rende un alleato perfetto per i creatori di contenuti.

Il display OLED da 6,74 pollici con refresh rate di 120Hz offre colori vividi e dettagli incredibili. Con una luminosità di picco di 2150 nits, lo schermo rimane leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la tecnologia Aqua Touch permette di utilizzare il dispositivo anche con le dita bagnate, mentre la funzione Eye Care Magic riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato.

La batteria da 5500 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo con una sola carica. E quando serve ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida a 100W fa il resto: bastano appena 20 minuti per raggiungere l’80% di carica, oppure 5 minuti per ottenere fino a 5 ore di streaming su Netflix. Una soluzione perfetta per chi è sempre in movimento.

Con uno spessore di soli 7,99mm e una scocca in alluminio aeronautico, il OnePlus Nord 4 combina eleganza e robustezza in un design ultra sottile. Il sistema operativo OxygenOS 14 garantisce un’interfaccia pulita ed efficiente, con la promessa di 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza, per un dispositivo sempre al passo con i tempi.

OnePlus Nord 4: il prezzo crolla con l’offerta

Non perdere l’occasione di fare tuo il OnePlus Nord 4 a un prezzo imbattibile. Approfitta subito delle Offerte di Primavera Amazon e porta a casa un dispositivo che unisce prestazioni, design e convenienza come pochi altri sul mercato, pagandolo 370,42€ invece di 499€. Si tratta di uno sconto del 26%, che difficilmente tornerà a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.