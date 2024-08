OnePlus Nord Buds 2 auricolari Wireless di qualità con sconto Amazon

OnePlus Nord Buds 2 sono auricolari wireless che offrono un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo accessibile. Questi auricolari sono dotati di diverse caratteristiche avanzate che li rendono una scelta interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. E come se non bastasse l’ottimo rapporto qualità prezzo c’è anche lo sconto Amazon a rendere questi auricolari ancor più allettanti: un bel MENO 11% che abbassa ancor di più il costo! Il prezzo consigliato è 69 euro, oggi possiamo pagarli 44 euro!

Gli auricolari hanno un design a stelo con una finitura opaca che gli conferisce un aspetto elegante e moderno. Sono anche resistenti all’acqua e alla polvere, con una certificazione IP55, il che li rende adatti per l’uso durante l’attività fisica o in condizioni meteorologiche poco felici.

Uno dei punti di forza di OnePlus Nord Buds 2 è la presenza della cancellazione attiva del rumore fino a 25 db. Questa funzione permette di ridurre significativamente i rumori ambientali, rendendo l’ascolto della musica o delle chiamate molto più piacevole anche in ambienti rumorosi. La qualità della cancellazione del rumore è sorprendentemente buona per la fascia di prezzo, rendendo questi auricolari competitivi rispetto a modelli più costosi.

La qualità del suono è un altro punto di forza di OnePlus Nord Buds 2. Gli auricolari sono dotati di driver in titanio da 12,4 mm che offrono un suono potente e ben bilanciato. La gamma di frequenze coperta va dai 20Hz ai 20kHz, garantendo una buona riproduzione sia dei bassi che degli alti. Inoltre, per i possessori di dispositivi OnePlus, è disponibile il supporto per Dolby Atmos e il Dirac Audio Tuner, che migliorano ulteriormente l’esperienza audio.

Un altro aspetto importante è la durata della batteria. OnePlus Nord Buds 2 offrono fino a 7 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore attiva e fino a 36 ore complessive con la custodia di ricarica. La ricarica rapida è un’altra caratteristica degna di nota: con soli 10 minuti di ricarica, è possibile ottenere fino a 5 ore di riproduzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.