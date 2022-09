OnePlus Nord CE 2: con l'offerta SHOCK di Amazon ti costa appena 202€

OnePlus Nord 2 CE Lite 5G è un dispositivo con tripla fotocamera con IA da 64MP, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e un display da 6,59” FHD a 120Hz. Sotto quindi questi punti di vista rappresenta un balzo in avanti istantaneo verso praticamente tutto il resto. Per video e foto con più nitidezza e qualità, gioco più veloce e riproduzione più video in qualità da cinema. Le possibilità sono infinite. E adesso, nel taglio da 6GB RAM 128GB ROM e nel colore Blue Tide è in offerta su Amazon a 202 euro e con le spese di spedizione gratuite grazie alla promozione del momento. Un bonus di 50€, infatti, verrà applicato in automatico al momento del pagamento.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : azzurro è bello

OnePlus Nord 2 CE Lite 5G è alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 695, predisposto per il 5G + GPU Adreno 619 che, grazie al risparmio batteria, ti permette di avere più tempo per giochi, streaming e tutto ciò che più ami. In quest’ottica agiscono anche la mastodontica batteria da 5000 mAh più la ricarica rapida con SUPERVOOC da 33 W, che ti assicurano ore di gaming, streaming e navigazione, appunto, più il sistema di monitoraggio in tempo reale della temperatura.

A muovere il tutto c’è un OS rapido e senza intoppi, ovverosia OxygenOS 12.1, anche se uno dei principali punti di forza del device resta il sistema foto e video. Il cellulare dispone di tripla fotocamera AI da 64 MP, con sensore principale da 64 MP, obiettivo macro da 4 MP e fotocamera Assistente profondità da 2 MP per ritratti con effetto bokeh più realistici e dettagliati. La fotocamera di Nord CE 2 Lite è dotata di una sorprendente serie di funzioni foto e video ottimizzate, perfette per scatenare la tua creatività.

Prova ad esempio a fare delle foto in notturna sfruttando la modalità Nightscape: con la fotocamera principale e uno speciale algoritmo AI, realizzerai immagini nitide e vivide, anche in condizioni di scarsa luminosità, per far brillare la notte di luce nuova. Inoltre è presente la funzione Video a doppia vista per riprendere azioni simultanee con le fotocamere anteriore e posteriore. Il telefonino è disponibile nelle due varianti colore nella versione da 6+128 GB al prezzo di 202 euro con le spese di spedizioni gratuite. Un bonus di 50€, infatti, verrà applicato in automatico al momento del pagamento.

