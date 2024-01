ONEPLUS NORD CE 3: ecco il prezzo BOMBA

Hai bisogno di un nuovo smartphone, per sostituire il tuo vecchio modello dopo anni e anni di utilizzo continuo, ma non disponi di un budget da migliaia e migliaia di euro? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio al caso tuo proponendoti nella fattispecie OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in offerta al sensazionale prezzo di soli 199 euro, con un ottimo sconto del 39% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso OnePlus.

OnePlus Nord CE 3: potenza a poco prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo nello specifico della colorazione Chromatic Grey, davvero perfetta per tutti i gusti. Partiamo da uno dei fiori all’occhiello alla base di questo smartphone, rappresentato assolutamente dal comparto fotocamere, con un sensore da 108 megapixel per la fotocamera principale, e la presenza dello zoom 3X chen ti permette di zoomare sui tuoi soggetti preferiti senza una perdita qualitativa di alcun tipo.

Davvero sensazionale anche l’autonomia, garantita in queso caso dalla batteria da ben 5000 mAh, la quale ti consente di arrivare senza problemi alla fine della giornata senza alcun tipo di problema, senza necessariamente doverti portare dietro il powerbank o altri accessori simili per la ricarica extra.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartphone è rappresentato dal processore Snapdragon 695, che garantisce delle prestazioni davvero sbalorditive e sorprendenti, soprattutto se abbinato alla sua RAM dedicata da 8 GB: grazie a questa splendida accoppiata avrai la possibilità di avviare ogni tipo di app possibile, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

Molto buono anche lo schermo LCD da 6.72 pollici, con un refresh rate da ben 120 Hz e l’aggiornamento adattivo che ti permette di risparmiare un bel po’ di energia nelle situazioni ben concitate. Grazie all’elevata definizione potrai quindi guardare film e serie TV in mobilità sulle principali piattaforme di streaming, riuscendo a goderti ogni dettaglio.

In definitiva a poco meno di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai gestire ogni tipo di app senza il benché minimo tentennamento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

