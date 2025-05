OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: lo smartphone di fascia media più venduto

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si presenta come un’opzione solida per chi desidera un dispositivo affidabile e performante senza spendere cifre esorbitanti. Proposto attualmente a 184,57€ su Amazon, in sconto rispetto al prezzo di listino di 229€, rappresenta un’occasione interessante per chi cerca un equilibrio tra qualità e convenienza.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: a questo prezzo è imperdibile

Il dispositivo offre un comparto fotografico degno di nota. La fotocamera principale da 50 MP, dotata di sensore Sony LYT-600, è in grado di catturare immagini ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. A completare il setup fotografico c’è uno zoom in-sensore 2X, utile per scatti ravvicinati senza perdere qualità, e una fotocamera frontale da 16 MP, ideale per selfie nitidi e videochiamate di alta qualità.

Sotto la scocca, il processore Snapdragon 695 lavora in tandem con 8 GB di RAM fisica, affiancati da ulteriori 8 GB di RAM virtuale grazie alla tecnologia RAM-Vita. Questo garantisce prestazioni fluide anche durante sessioni di multitasking impegnative. Lo storage interno, espandibile fino a 2 TB tramite microSD, è un plus che permette di archiviare senza preoccupazioni file, foto e applicazioni.

Il display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz è un altro punto di forza, ideale per chi ama fruire di contenuti multimediali o giocare. Realizzato con materiali Samsung E4, offre una resa cromatica vivida e movimenti fluidi, migliorando l’esperienza visiva complessiva. A supporto, l’interfaccia OxygenOS 14 garantisce un sistema operativo personalizzabile e intuitivo.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Nord CE 4 Lite 5G integra una batteria da 5.110 mAh, capace di assicurare lunghe ore di utilizzo. La ricarica SUPERVOOC da 80W è un vero punto di svolta: bastano soli 50 minuti per passare dallo 0 al 100%. Inoltre, la funzionalità di ricarica inversa da 5W consente di alimentare accessori come auricolari wireless, un dettaglio pratico per chi è sempre in movimento.

Con queste caratteristiche, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si rivolge a un pubblico ampio, dai giovani appassionati di tecnologia agli utenti più maturi che desiderano un dispositivo affidabile e versatile. Se state cercando un dispositivo che combini prestazioni, autonomia e un comparto fotografico interessante, questa potrebbe essere l’opzione giusta per voi. Acquistalo subito a 184,57€, IVA inclusa.

