OnePlus presenta OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2: info, date e prezzi

Il marchio tecnologico globale OnePlus ha annunciato oggi il lancio in Cina di due nuovi prodotti di punta: lo smartphone OnePlus 11 5G e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2. OnePlus 11 5G conferma l’impegno del marchio nell’offrire prestazioni fast & smooth, arricchite da un avanzato sistema di fotocamere Hasselblad e da un design accattivante. Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 offrono invece un’esperienza audio immersiva e coinvolgente, con la migliore qualità sonora dell’intera categoria.

OnePlus 11 5G

OnePlus 11 5G presenta tecnologie hardware e software avanzatissime, che portano le prestazioni fast & smooth tipiche di OnePlus a livelli mai visti prima. La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 offre una maggiore velocità della CPU (con miglioramento del 35%) e della GPU (con miglioramento del 25%), oltre ad una migliore efficienza energetica. Lo smartphone è anche dotato di memoria RAM fino a 16 GB e di un sistema avanzato di gestione della RAM progettato per migliorare le prestazioni in scenari multi-tasking e di gioco.

Presenta inoltre un display AMOLED 2K A+ da 6,7 pollici a 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0 che restituisce agli utenti un’immagine dai colori brillanti e vivaci.

Infine, il sistema di ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e la batteria dual-cell da 5000 mAh garantiscono tempi di utilizzo prolungati. OnePlus 11 5G rinnova la storica collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, offrendo un sistema a tripla fotocamera che cattura in modo naturale la bellezza di ogni momento. La scocca posteriore del telefono è dotata di un sensore principale IMX890 da 50MP, un sensore ultra-wide IMX581 da 48MP e un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP per ritratti in qualità DSLR.

Inoltre, presenta il ritorno della tecnologia Hasselblad assieme a un nuovo sensore multispettrale a 13 canali per la rilevazione della luce e dei colori, assicurando che OnePlus 11 sia in grado di adattarsi a qualsiasi scenario. Di seguito i prezzi dei modelli del OnePlus 11 5G :

12/256GB: 3.999 yuan, circa 547 euro

16/256GB: 4.399 yuan, circa 602 euro

16/512GB: 4.899 yuan, circa 670 euro

Nel frattempo se volete, su Amazon è disponibile OnePlus 9 5G (8GB/128GB) nella colorazione Artic Sky a soli 393€ con uno sconto allucinante del 41%.

OnePlus Buds Pro 2

Le OnePlus Buds Pro 2 stabiliscono un nuovo standard per la tecnologia audio spaziale offerta agli utenti Android. Grazie all’algoritmo di rendering spaziale OnePlus, i nuovi auricolari offrono un’esperienza audio personalizzata, garantendo un campo sonoro più ampio e multidimensionale. Inoltre, la sorgente sonora stereo offre un effetto di rendering spaziale del suono, grazie anche alla presenza di un algoritmo di stereo upmixing sviluppato in proprio.

Infine, un sensore IMU a sei assi ad alta precisione monitora la posizione della testa dell’utente per ricalibrare l’audio in modo da offrire sempre un’esperienza di alta qualità.

I doppi driver MelodyBoost sono stati creati in collaborazione con Dynaudio per offrire una qualità audio stereo anche in semplici auricolari. Il driver da 11 mm offre una migliore gestione delle basse frequenze per bassi più profondi, pieni e dinamici, mentre il driver da 6 mm offre una gamma sonora più ampia e suoni più chiari. Il design da 11 mm + 6 mm utilizza diaframmi in polimero di cristallo con bordi e cupole separati per migliorare il bilanciamento e il tono.

Per consentire agli utenti di godere di un’esperienza di ascolto coinvolgente, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 sono dotate della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), e offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale, con la possibilità di effettuare ricariche aggiuntive all’interno della custodia. Il tutto in due colorazioni, nera e verde, a 899 yuan, circa 122 euro. Anche in questo caso, se non volete attendere ma siete interessati a un prodotto analogo dello stesso brand, su Amazon ci sono le OnePlus Buds Z2 a soli 79€ anziché al prezzo di listino di 99 euro.

Disponibilità

OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2 saranno disponibili in Cina a partire dal 9 gennaio 2023. Entrambi i prodotti saranno inoltre lanciati sul mercato globale il 7 febbraio 2023, insieme ad altre novità firmate OnePlus.

