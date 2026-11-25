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Se hai provato a visitare il sito ufficiale di OnePlus negli Stati Uniti o in Canada di recente, hai trovato le porte chiuse. Il ritiro di OnePlus da USA e Canada è ormai una realtà concreta: il brand cinese ha abbandonato i mercati nordamericani, lasciando gli utenti occidentali senza nuovi prodotti ufficiali e senza un canale diretto di acquisto. Una notizia che segna la fine di un capitolo importante per uno dei marchi smartphone più seguiti dagli appassionati di tecnologia.

Cosa è successo davvero con il ritiro di OnePlus da USA e Canada

Il 2026 è stato l’anno della svolta per OnePlus. Il brand ha avviato una ristrutturazione profonda che ha portato all’abbandono ufficiale dei mercati occidentali, con Nord America ed Europa nel mirino. Secondo quanto riportato da fonti italiane e internazionali, il ritiro è stato confermato nel corso del luglio 2026, quando è diventato chiaro che la strategia commerciale del brand si stava ridefinendo in modo radicale.

In pratica, significa che OnePlus non ha più smartphone da vendere in Canada e negli Stati Uniti. Niente nuovi modelli, niente aggiornamenti di gamma, niente lancio di prodotti pensati per il pubblico nordamericano. Chi cercava un OnePlus nuovo di zecca attraverso i canali ufficiali si è trovato davanti a un vuoto.

Vale la pena sottolineare una distinzione importante: il ritiro riguarda i canali ufficiali e i nuovi arrivi, non l’inventario già presente nella catena distributiva. Gli smartphone già presenti nei negozi fisici e online continueranno a essere venduti normalmente fino a esaurimento scorte. Quindi, se trovi un OnePlus su Amazon o in qualche retailer, puoi ancora acquistarlo — ma non aspettarti nuovi modelli in futuro.

Un addio che riguarda anche l’Europa

Il oneplus ritiro usa canada non è un evento isolato. Fa parte di una strategia più ampia che coinvolge anche il mercato europeo, incluso potenzialmente il Regno Unito. OnePlus ha di fatto scelto di concentrarsi su altri mercati, abbandonando l’Occidente come priorità commerciale.

Per capire la portata della decisione, basta pensare a cosa significava OnePlus per molti utenti europei e nordamericani. Era il brand che offriva specifiche da top di gamma a prezzi competitivi, il cosiddetto flagship killer — uno smartphone con prestazioni da fascia alta ma un prezzo accessibile. Quella proposta di valore aveva conquistato una nicchia fedele e appassionata, spesso molto attiva online.

Ora quella nicchia si trova a dover scegliere alternative. E il mercato degli smartphone non manca certo di concorrenti pronti a raccogliere l’eredità.

Perché OnePlus ha abbandonato i mercati occidentali

Al momento non esiste una dichiarazione ufficiale di OnePlus che spieghi nel dettaglio le motivazioni di questa scelta. Tuttavia, la ristrutturazione del 2026 è un dato confermato, e il quadro generale suggerisce che il brand abbia riorientato le proprie priorità verso mercati dove la presenza è più consolidata e redditizia.

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Il mercato nordamericano degli smartphone è dominato da pochi grandi attori — Apple e Samsung su tutti — con quote di mercato difficili da scalfire. Per un brand che opera in un segmento di prezzo competitivo, mantenere operazioni commerciali complete in un mercato così selettivo e costoso ha probabilmente smesso di avere senso economico.

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A questo si aggiunge la complessità normativa e logistica di operare in più mercati occidentali contemporaneamente: certificazioni, assistenza post-vendita, aggiornamenti software localizzati, marketing dedicato. Costi fissi elevati per una quota di mercato limitata.

Cosa cambia per chi possiede già un OnePlus

Se hai già uno smartphone OnePlus, la situazione merita attenzione. Il punto fondamentale è che il ritiro commerciale non equivale automaticamente a un abbandono del supporto software o dell’assistenza. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su quali servizi di supporto rimarranno attivi in Nord America nel lungo periodo.

Ecco cosa vale la pena tenere d’occhio se sei un utente OnePlus in USA o Canada:

Gli aggiornamenti software potrebbero continuare per i modelli attualmente supportati, ma le tempistiche future restano incerte.

potrebbero continuare per i modelli attualmente supportati, ma le tempistiche future restano incerte. L’ assistenza in garanzia per i dispositivi acquistati prima del ritiro dovrebbe essere ancora applicabile, ma è consigliabile verificare direttamente con il rivenditore.

per i dispositivi acquistati prima del ritiro dovrebbe essere ancora applicabile, ma è consigliabile verificare direttamente con il rivenditore. I pezzi di ricambio e le riparazioni potrebbero diventare più difficili da ottenere man mano che il brand riduce la sua presenza operativa.

potrebbero diventare più difficili da ottenere man mano che il brand riduce la sua presenza operativa. Le app e i servizi OnePlus integrati nei dispositivi potrebbero subire modifiche nel tempo.

In questo caso, il consiglio pratico è di non aspettare: se hai bisogno di assistenza o stai valutando un acquisto di accessori originali, meglio muoversi prima che la disponibilità si riduca ulteriormente.

Le alternative per chi cercava uno smartphone OnePlus

Il oneplus ritiro usa canada apre inevitabilmente la questione delle alternative. Chi apprezzava il rapporto qualità-prezzo del brand ora deve guardare altrove. Alcuni nomi che occupano uno spazio simile nel mercato:

Google Pixel : ottima integrazione software, aggiornamenti garantiti, presente stabilmente in Nord America.

: ottima integrazione software, aggiornamenti garantiti, presente stabilmente in Nord America. Samsung Galaxy A series : fascia media con buone specifiche e rete di assistenza capillare.

: fascia media con buone specifiche e rete di assistenza capillare. Motorola: brand con una lunga storia nel mercato USA, spesso competitivo sul prezzo.

Per approfondire la storia e l’evoluzione del brand, puoi consultare la pagina Wikipedia dedicata a OnePlus, che documenta anche la ristrutturazione del 2026.

Il mercato degli smartphone cambia in fretta, e il ritiro di OnePlus da USA e Canada è un promemoria di quanto possano essere volatili le strategie commerciali anche dei brand più amati. Se sei un fan del brand, tieni d’occhio eventuali aggiornamenti ufficiali: la situazione potrebbe ancora evolversi nei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.