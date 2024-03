OnePlus Watch 2 con auricolari Nord Buds in omaggio (risparmi 99€)

Prosegue in casa OnePlus la promozione sul nuovo smartwatch Watch 2, in offerta a 299 euro anziché 329 euro, con in più in omaggio gli auricolari Nord Buds 2 del valore di 69 euro. A conti fatti, il risparmio complessivo del bundle è pari a 99 euro.

OnePlus Watch 2 offre uno schermo AMOLED di dimensioni generose, prestazioni superiori grazie a un processore di nuova generazione, e una precisione eccellente grazie al GPS a doppia frequenza. Tutti elementi, quelli appena citati, che lo rendono uno degli smartwatch Wear OS premium migliori in assoluto.

OnePlus Watch 2 in bundle con Nord Buds 2 a 299 euro

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è lo schermo XL da 1,43 pollici AMOLED, con il supporto alla funzione Always On Display (AOD). Si tratta di uno schermo piacevole da guardare, e che rimane ottimamente visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Tenendolo al polso per un paio di minuti, è da subito evidente come sia in grado di offrire performance superiori alla concorrenza. Il merito è del processore W5 Gen1 di Snapdragon, anche se sarebbe meglio parlare di due chip: c’è infatti anche BES 2700, una scelta questa dettata per aumentare l’efficienza energetica dello smartwatch.

Missione ampiamente riuscita, tra l’altro, come dimostrano le 100 ore di autonomia in modalità Smart eseguendo in background funzionalità ad alta intensità come il GPS.

Lo smartwatch OnePlus Watch 2, in bundle con Nord Buds 2, è in offerta a 299 euro sul sito ufficiale oneplus.com. Tra i metodi di pagamento disponibili segnaliamo la presenza di Klarna, che consente di pagare l’articolo in tre rate a interessi zero.

