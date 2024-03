OnePlus Watch 2 in bundle con i Buds Nord 2 a 299€ (disponibilità limitata)

Il nuovo OnePlus Watch 2 è il protagonista di un’offerta lampo sullo store ufficiale della casa asiatica: al prezzo di 299 euro, gli utenti riceveranno sia lo smartwatch con a bordo Wear OS sia gli auricolari Nord Buds 2, per un risparmio complessivo di 99 euro. Due le colorazioni disponibili per lo smartwatch: Black Steel e Radiant Steel. All’interno della promozione rientra anche la spedizione gratuita.

Watch 2 di OnePlus sfida apertamente Samsung con l’arrivo di Wear OS, il sistema operativo di Google per gli indossabili, e una batteria di lunga durata. Non è un caso che fin dai primi giorni, il nuovo indossabile del marchio asiatico sia considerato come uno dei migliori smartwatch con WearOS a bordo insieme a Pixel Watch e i Galaxy Watch.

OnePlus Watch 2: l’offerta bundle ti fa risparmiare 99 euro

Con Watch 2 si ha al polso uno smartwatch dal design premium ed elegante, con la copertura in vetro zaffiro e il telaio in acciaio inossidabile, per una resistenza di gran lunga superiore alla media. A questo proposito, l’indossabile di OnePlus vanta un livello di protezione IP68 e una certificazione di test di livello militare (MIL-STD-810H).

Al di là di questo, una delle caratteristiche più peculiari è la presenza di due chip, che conferiscono maggiori performance da un lato e una durata della batteria migliore. Le prove di questi giorni hanno confermato come il nuovo smartwatch con a bordo Wear OS 4 riesca a superare agevolmente i 3 giorni di utilizzo anche con un utilizzo intenso, un risultato di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza.

OnePlus Watch 2, in bundle con gli auricolari Nero Buds 2, è in offerta a soli 299 euro sullo store ufficiale oneplus.com. Le spese di spedizione sono gratuite.

