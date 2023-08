Only Murders in The Building 3 è disponibile: dove guardare gli episodi

Da questa settimana è disponibile Only Murders in The Building 3. La terza stagione della serie TV, infatti, arriva in Italia con i primi due episodi, già disponibili in streaming on demand su Disney+, come parte del catalogo Star Original.

La terza stagione di Only Murders in The Building sarà disponibile integralmente su Disney+. In arrivo, infatti, ci sono altri 8 episodi che, con cadenza settimanale, ci accompagneranno lungo tutto l’arco narrativo della serie con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Per guardare tutti gli episodi di Only Murders in The Building 3 è sufficiente accedere a Disney+. Chi non ha un abbonamento attivo può attivarne uno subito con un costo di appena 8,99 euro al mese (senza alcun vincolo di permanenza e con possibilità di disattivare il rinnovo in qualsiasi momento).

Per ogni account è possibile sfruttare fino a 4 accessi in contemporanea. Chi prevede di mantenere attivo l’abbonamento per un lungo periodo di tempo può puntare sull’abbonamento annuale dal costo di 89,99 euro. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Quando escono gli episodi di Only Murders in The Building 3 su Disney+

La terza stagione di Only Murders in The Building si articola in un totale di 10 episodi. I primi due sono già disponibili sulla piattaforma di streaming di Disney. Per i restanti episodi, invece, questo è il calendario delle uscite:

3° episodio: 15 agosto

4° episodio: 22 agosto

5° episodio: 29 agosto

6° episodio: 5 settembre

7° episodio: 12 settembre

8° episodio 19 settembre

9° episodio: 26 settembre

10° episodio: 3 ottobre

Tutti gli episodi saranno disponibili su Disney+. Per guardare la serie o per attivare l’abbonamento da 8,99 euro al mese è possibile seguire il link qui di sotto.

Il trailer di Only Murders in The Building 3

Ecco il trailer di lancio della terza stagione di Only Murders in The Building, ora disponibile su Disney+.

