Onyx BOOX annuncia Note air3 C e Tab Ultra C Pro: caratteristiche, prezzi e link

ONYX International, azienda leader nel campo dei dispositivi elettronici con schermo E Ink, ha annunciato il lancio dei suoi due nuovi dispositivi rivoluzionari, BOOX Note air3 C e BOOX Tab Ultra C Pro. Questi nuovi e-reader, accompagnati dalla versione più recente del firmware BOOX v3.5, promettono di migliorare l’esperienza di lettura e creatività degli utenti.

Con questi due nuovi dispositivi BOOX e la versione avanzata del firmware BOOX, la tecnologia E Ink sta per raggiungere nuove vette. I lettori e i professionisti avranno a disposizione strumenti all’avanguardia per migliorare la lettura, la produttività e la creatività. La sincronizzazione cloud facilita l’accesso e la gestione delle informazioni e delle idee cruciali, portando l’esperienza di lettura E Ink a un livello superiore.

BOOX Note air3 C: Un Quaderno E Ink a Colori

BOOX Note air3 C rappresenta la fusione dell’innovazione moderna e del comfort tradizionale. Con uno schermo in bianco e nero da 300ppi e un display a colori Kaleido3 da 150ppi, arricchito da una pellicola per la scrittura a mano e un sottile pannello in vetro, BOOX Note air3 C offre una straordinaria esperienza di lettura e scrittura simile alla carta. Ma le innovazioni non si fermano qui.

Questo dispositivo presenta un rivoluzionario schermo a colori che fornisce ai lettori un’esperienza visiva completa, migliorando la comprensione dei contenuti e consentendo di fare annotazioni illuminanti. Inoltre, con un sistema operativo Android, BOOX Note air3 C apre le porte a un mondo di possibilità, offrendo accesso ad app e risorse di terze parti per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.

BOOX Tab Ultra C Pro: Una Workstation E Ink Potente

BOOX Tab Ultra C Pro è un vero e proprio colosso in termini di potenza e produttività. Equipaggiato con un processore Qualcomm octa-core da 2,8GHz, una fotocamera da 16MP con flash LED e una memoria di 6GB+128GB con slot per schede microSD, è stato progettato per soddisfare le esigenze degli utenti professionali.

La tastiera magnetica con un trackpad integrato offre una flessibilità senza precedenti nell’esperienza di lavoro E Ink. La tecnologia Boox Super Refresh avanzata riduce la latenza, mentre la cover magnetica con tastiera premium e supporto a doppio angolo crea un’esperienza simile a quella di un PC su un tablet, consentendo una produttività senza sforzo.

Disponibilità e Prezzi

BOOX Note Air3 C è disponibile su Amazon, e in bundle con cover magnetica e Pen Plus su euroshop.boox.com al prezzo consigliato di €549.99.

BOOX Tab Ultra C Pro sarà disponibile a partire dalla fine del mese di ottobre al prezzo consigliato di €699.99, con cover standard e Pen2 Pro incluse; la cover con tastiera costa €169,99 di listino, ma

acquistandola insieme a Tab Ultra C Pro si potrà avere con uno sconto del 40%.