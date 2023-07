OPERAZIONE RISPARMIO: inizia il conto alla rovescia per i Prime Day con tante offerte anticipate

È tempo di prepararsi per una delle occasioni di shopping più attese dell’anno! Amazon sta per lanciare i suoi attesissimi Prime Day e per farci gustare un assaggio di quello che ci aspetta, l’azienda ha deciso di anticipare l’operazione risparmio con una serie di offerte imperdibili. Questo evento epico offre agli abbonati Prime un’opportunità unica per accaparrarsi prodotti di alta qualità a prezzi incredibili.

Prime Day, ecco tutte le offerte anticipate

Durante le offerte anticipate di Amazon, uno dei pacchetti imperdibili è il Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) in Antracite, 2 pezzi, che include anche il “TP-Link Tapo P110 Smart Plug”. Questa combinazione offre un’esperienza di casa intelligente completa e convenientemente compatibile con Alexa. Con uno sconto importante del 50% pari a circa 116€ potete portarvi a casa un pacchetto straordinario per creare la tua Casa Intelligente.

Rasoio elettrico Braun Series 7

Un eccellente rasoio elettrico professionale per la barba, branderizzato Braun, a prezzo molto vantaggioso su Amazon a 56 euro con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Non è uno scherzo, è proprio vero: segui subito questo link se non vuoi perderti l’offerta e l’occasionissima di portare a casa un kit super completo. Con questo kit potete liberarvi della barba, dei capelli e dei peli superflui più lunghi per poter lasciare respirare la pelle in queste giornate così afose.

Samsung Galaxy Watch4 40mm

L’eccellente Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, nelle iconiche colorazioni rosa oro o nero (edizione Bluetooth), sono ancora in promozione con il clamoroso sconto del 52% di sconto su Amazon, anche se ancora per poco, visto che i pezzi in magazzino stanno finendo. E allora non perdere ulteriore tempo e vola sul sito del noto e-commerce mondiale per sfruttare questo super sconto e prendere il tuo preferito a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Le spese di spedizioni sono veloci e gratuite grazie a Prime.

AirPods 2

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 119€.

Compralo su Amazon a 119€ Xiaomi Redmi Note 11s Lo Xiaomi Redmi Note 11sè uno dei migliori medio gamma sul mercato e non a caso è quindi uno dei dispositivi di questo brand più ricercati del momento. Complici le sue grandi potenzialità e caratteristiche uniche come la fotocamera professionale da 108 MP, il display AMOLED FHD+ a 90 Hz e la funzione di ricarica rapida a 33 W, molti utenti fanno a gara per assicurarsene uno. Compralo su Amazon a 172€ Motorola moto e22i Motorola moto e22i è un smartphone Android di fascia media, soluzione perfetta per coloro che non hanno troppe pretese ma che nonostante ciò non vogliono rinunciare a un bel display touchscreen e a tutta una serie di funzioni base presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Questo smartphone lo trovi in questo momento in super offerta su Amazon, dove viene venduto col 39% di sconto a un prezzo decisamente aggressivo per il mercato, ovverosia appena 76€. Compralo su Amazon a 76€

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è una presenza ormai fissa di questo spazio. Caratterizzato da proporzioni simmetriche, vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 144€ anziché a 239,90€.

SSD interno Fanxiang S102 Pro da 1TB

Il disco rigido interno Fanxiang S102 Pro da 1TB è un’opzione eccellente per coloro che cercano un miglioramento delle prestazioni di archiviazione per i loro laptop o PC desktop. Questo SSD SATA III 2.5″ offre una velocità di lettura fino a 560 MB/s, garantendo un rapido accesso ai dati e un’esperienza di utilizzo fluida. Aggiungendo questo SSD al tuo sistema, potrai godere di una maggiore velocità, affidabilità e capacità di archiviazione.

Oral-B Sensitive Clean, Testine di ricambio – confezione da 12 pezzi

Le testine Oral-B Sensitive Clean per spazzolino elettrico sono una scelta eccellente per coloro che cercano un’igiene orale completa e delicata. La confezione da 12 pezzi, nota come Clean & Clare, offre un’opzione conveniente e duratura per mantenere la tua salute dentale al massimo livello. Prendi tutto a 27€ e risparmi 17,01€ (38%).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.