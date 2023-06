OPPO A17, il SUPER low cost dalle MILLE SORPRESE: il prezzo scivola verso il basso

L’OPPO A17 è uno smartphone dotato di diverse funzionalità interessanti. Questo dispositivo vanta una doppia fotocamera posteriore da 50+0,3MP, che consente di catturare foto di alta qualità e scattare foto con effetto sfocato. Il display LCD da 6,56″ con protezione visiva offre una visualizzazione nitida e dettagliata delle immagini e dei video.

Un bel dispositivo che puoi accaparrarti oggi a soli 149€ in virtù dello sconto offerto oggi da Amazon. L’occasione va però sfruttata in fretta perché lo smartphone è molto richiesto e sta vendendo tanto in queste ore, per cui rischi di rimanere a bocca asciutta se ci pesi troppo.

OPPO A17, il prezzo crolla su Amazon

La memoria interna di 64GB offre spazio sufficiente per salvare foto, video, musica e altre informazioni personali. Inoltre, è possibile espandere la memoria fino a 8 GB tramite scheda di memoria. La batteria da 5000mAh garantisce un’ottima autonomia, consentendo di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente.

Inoltre, il dispositivo dispone di 4 GB di RAM, che permettono una navigazione fluida e una gestione efficiente delle applicazioni. L’OPPO A17 è alimentato dal sistema operativo Android 12, che offre una vasta gamma di funzionalità e un’esperienza utente intuitiva. Infine, il telefono è fornito con un cavo USB per la ricarica e il trasferimento dei dati.

L’elegante scocca posteriore in pelle vegana di OPPO A17 ne garantisce una presa salda, comoda e sicura. Oltre a migliorare l’ergonomia, la pelle vegana rende il dispositivo robusto preservandolo dai graffi e dalle impronte, mantenendo un approccio eco sostenibile e rispettoso nei confronti dell’ambiente. Un bel dispositivo che puoi accaparrarti oggi a soli 149€ con lo sconto offerto oggi da Amazon. Spedizioni gratis.

