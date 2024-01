OPPO A38 con supporto auto a 129€ su Amazon: il BEST BUY è servito

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia economica ma perfettamente in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane, sappi che il popolarissimo OPPO A38 è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo con tanto di supporto per auto incluso.

Spedendo la cifra regalo di appena 129€ hai a portata di mano un device sviluppato appositamente per portare a termine i tuoi impegni quotidiani senza farti perdere tempo: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, effettuare ricerche online, scattare foto e molto altro ancora.

Non farti scappare l’eccellente OPPO A38 con supporto auto ad appena 129€ su Amazon

Il prezzo super economico nasconde un bel pannello LCD HD+ da 6.56 pollici ideale per guardare video ad alta risoluzione, un processore octa core con a disposizione fino a 8 GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Come se non bastasse, OPPO A38 è anche al tuo fianco per scattare foto di buon livello grazie al sensore principale da 50MP.

Come hai avuto modo di scoprire lo smartphone di OPPO ha tutto ciò di cui hai bisogno per concludere la giornata tipo senza scendere a compromessi; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con tanto di consegna rapida e gratuita.

