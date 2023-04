OPPO A53, lo smartphone che hai sempre DESIDERATO, ora al prezzo giusto

A dispetto della sua natura da budget phone, OPPO A53 è probabilmente uno dei migliori smartphone Android in circolazione, almeno tenendo conto del rapporto qualità – prezzo. A conti fatti questo device ha tutto ciò che serve per accontentare le esigenze basilari di ogni utente, anche di quelli più esigenti, limitandosi ovviamente ad un uso “normale”.

Questo lo rende un prodotto estremamente appetibile, a maggior ragione adesso che su Amazon è in offerta: pensa, con circa 179€ (sconto del 29%) ti puoi assicurare uno smartphone di tutto rispetto, che grazie al potente processore Octa-core, ti farà dimenticare dei problemi di lag, attese e interruzioni e sfruttare al massimo il tuo device.

OPPO A53, medio gamma di successo

OPPO A53 ha un design leggero ed ergonomico, studiato per essere utilizzato con una sola mano e lasciare spazio, come vedremo dopo, ad una performante batteria da 5000mAh. Questa versione ha una scocca di colore nero, con delle texture ispirate all’aspetto delle onde del mare attraversate dalla luce, per un effetto finale di giochi di luce prismatici.



Grazie al refresh rate da 90Hz, puoi guardare video, giocare e rimanere aggiornato sugli ultimi trend social, con un display sempre fluido e nitido. Inoltre puoi fare foto molto professionali con la fotocamera principale da 13MP (con obiettivo di profondità e lente macro entrambi da 2MP), e una serie di filtri e ottimizzazioni in tempo reale. Perfetto o quasi il sonoro, grazie al sistema del doppio altoparlante stereo, che ti consente un’esperienza audio avvolgente e a 360°.

Il tutto senza doverti preoccupare più di tanto di rimanere a secco nel momento sbagliato: il dispositivo, infatti, vanta una capiente batteria da 5000mAh accompagnata dalla ricarica veloce 18 W. Inoltre ha pure una modalità super risparmio energetico che prolunga la durata della batteria grazie all’ottimizzazione dello standby notturno. E allora vai su Amazon, dove con circa 179€ (sconto del 29%) ti puoi assicurare uno smartphone di tutto rispetto, con le spedizioni gratis via Prime.

