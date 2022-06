OPPO A54s: bello, ECONOMICO e con mega batteria a prezzo SHOCK (-22%)

Se il tuo fidato smartphone Android è ormai troppo vecchio per garantirti una certa tranquillità di utilizzo e fossi alla ricerca di un degno sostituto a un prezzo molto conveniente, quest’oggi ti segnialiamo questa importante offerta di Amazon per il buon OPPO A54s con il 22% di sconto.

Ad appena 179€, infatti, hai la possibilità di ricevere a casa un device che saprà sempre garantirti una buona esperienza di utilizzo in ogni situazione.

OPPO A54s precipita su Amazon al prezzo più basso di sempre con il 22% di sconto

Oltre a montare un bellissimo display da 6.52 pollici ad altissima risoluzione con una bella fotocamera frontale per selfie sempre perfetti, lo smartphone del colosso cinese è anche apprezzato da moltissimi utenti per via della sua incredibile batteria da 5000 mAh. Tramite essa, infatti, lo smartphone è sempre a tua disposizione per tutto il giorno senza mai lasciarti a secco sul più bello; inoltre, nel caso avessi bisogno del device per molte altre ore, il supporto alla ricarica rapida ti permette di continuare ad utilizzarlo per molto tempo anche dopo una ricarica di appena 30 minuti.

Sul retro è presente una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale): il risultato sono foto e video ad altissima risoluzione in ogni momento della giornata, anche a sera quando la luminosità bassa crea dei grattacapi a molti altri device.

Non perdere questa occasione di Amazon e acquista lo smartphone di OPPO fintanto che lo trovi in offerta con il 22% di sconto: ti assicuriamo che saprà garantirti un’esperienza di utilizzo appagante in ogni situazione, soprattutto al prezzo a cui è possibile riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza spese di spedizione con i servizi Prime.

