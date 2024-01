OPPO A54s, FOLLIA TOTALE di eBay: il budget phone definitivo costa solo 135€

Lo smartphone OPPO A54s è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e potente. Con caratteristiche avanzate e un design elegante, offre un’esperienza utente completa ed è perfino in super sconto su eBay. Sul noto marketplace lo trovi infatti a soli 135€ con incluse le spese di spedizione.

Occasioni come questa sono spesso irripetibili e il pentimento in caso di mancato acquisto è sempre dietro l’angolo. Pensate, le richieste sono così tante al momento, che eBay è andato quasi down nel gestire gli ordini.

OPPO A54s Crystal Black o Pearl Blue , che prezzo su eBay

La presenza di due slot per SIM consente di utilizzare due schede telefoniche contemporaneamente, garantendo massima flessibilità nell’uso del dispositivo. Con una memoria interna di 128GB e 4GB di RAM, lo smartphone offre spazio sufficiente per archiviare foto, video, app e molto altro, assicurando al contempo prestazioni fluide e reattive.

Il design di OPPO A54s è moderno e raffinato, con una scocca nera che aggiunge un tocco di eleganza al dispositivo. Lo schermo ampio e luminoso offre un’ottima esperienza visiva per la visione di contenuti multimediali, la navigazione online e altro ancora.

Il sistema operativo Android garantisce l’accesso a un’ampia gamma di app attraverso il Google Play Store, mentre la personalizzazione dell’interfaccia utente da parte di OPPO aggiunge funzionalità e stile. La garanzia Italia Brand conferma l’autenticità del dispositivo e fornisce tranquillità agli acquirenti in caso di necessità di assistenza o supporto tecnico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.