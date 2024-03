OPPO A54s, per il medio gamma da CHAMPIONS LEAGUE sconto al CARDIOPALMA

Super occasione per assicurarti l’OPPO A54s ad un prezzo decisamente vantaggioso: su Amazon, infatti, questo interessantissimo smartphone viene venduto a 133€, cioè a dire al 30% in meno rispetto al suo normale valore di listino, bisogna subito fiondarsi a comprarlo. Addirittura con le spedizioni gratuite. Occasioni come questa sono spesso irripetibili e il pentimento in caso di mancato acquisto è sempre dietro l’angolo.

OPPO A54s Crystal Black o Pearl Blue , che prezzo!

Questo smartphone è uno dei migliori attualmente sul mercato. Dispone di 4GB di RAM e di una memoria di 128GB espandibile con MicroSD da 256 GB, oltre a a un magnifico display ampio e luminoso da 6.52” 60HZ HD+ grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smarTV. Ottimo anche il comparto energia, con una batteria da 5000mAh molto capiente, SuperVOOC + Power Saving.

Il device ha una tripla camera 50+2+2 MP, con le quali puoi fare i migliori selfie che tu abbia mai sognato. In più puoi realizzare degli spettacolari video in altissima risoluzione a livello professionale.

L’unione di software intelligente con un hardware di qualità in una potente configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera di profondità da 2MP e una fotocamera macro da 2MP ti permettono di catturare angoli ancora più ampi, che si traducono in viste migliori e selfie migliori.

L’algoritmo intelligente di mappatura del colore della Modalità Dazzling fa poi il resto, e riproduce i colori esattamente come li vedi: naturalmente vibranti, meravigliosamente vividi. Niente più colori spenti. Sei ancora qui? Eppure già dal titolo avresti dovuto capire che non c’è tempo da perdere: quando capita che l’ottimo OPPO A54s viene venduto a 133€, bisogna subito fiondarsi a comprarlo. Occasioni come questa sono spesso irripetibili e il pentimento in caso di mancato acquisto è sempre dietro l’angolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.