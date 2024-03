OPPO A58 4G ti SORPRENDE con il suo prezzo RIDICOLO su Amazon

Le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano senza ombra di dubbio l’occasione più ghiotta per cambiare il tuo smartphone, e quest’oggi hai la possibilità di acquistare il popolarissimo budget phone OPPO A58 4G a un prezzo molto conveniente.

Solitamente molto conveniente anche a prezzo pieno, quest’oggi hai la possibilità di acquistarlo spendendo appena 149€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore.

OPPO A58 4G è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

OPPO A58 4G è lo smartphone ideale per tutti i giorni: è leggero, sottile, facilmente maneggiabile e ti accompagna senza fatica per un giorno intero con la batteria da 5000 mAh. Il pannello frontale da 6.72 pollici è ideale per guardare video ad alta risoluzione senza cali di qualità, mentre il processore octa-core ha di fianco fino a 12GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Nonostante costi effettivamente molto poco OPPO A58 4G è anche un device piuttosto valido per scattare le foto, merito del comparto fotografico multiplo e del sensore principale da ben 50MP.

Spendendo la cifra ridicola di appena 149€ su Amazon hai a portata di mano un budget phone completo di tutto quello che ti serve; oggi è addirittura in pronta consegna con spedizione rapida in 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.