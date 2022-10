OPPO A74, smartphone STREPITOSO con super batteria a prezzo SHOCK

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente, predisposto per tutti gli usi e con una batteria super capiente allora ascoltaci, non perdere ulteriore tempo e vai subito su Amazon. L’OPPO A74 di colore Midnight Blue, dual sim e col taglio da 6GB+128GB viene infatti venduto a 198€, cioè a dire il 23% in meno rispetto al suo normale valore di listino (con uno sconto del 10% applicato al check-ou), con il cavo dati OPPO Tipo-C e le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite da Prime. Occasioni come questa sono spesso irripetibili.

OPPO A74 Midnight Blue, che affare!

Col suo design in 3D curvo, leggero e sottile, tanto bello da utilizzare quanto da guardare (solo 175g di peso e lo spessore di una penna), questo OPPO A74 è uno dei migliori attualmente sul mercato. Ha un display ampio e luminoso da 6,43” AMOLED, grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smart TV. Lo schermo si adatta continuamente al livello che è delicato per i tuoi occhi tutto il giorno.

Ottimo anche il comparto energia, con una batteria da 5000mAh molto capiente per un esperienza di lunga durata, con ricarica rapida SuperVOOC33W. Quando hai bisogno di una spinta, la ricarica rapida ti permette di caricare al 54% in 30 minuti. Il device ha quattro fotocamere, con la principale frontale da 48MP. Il dispositivo ha inoltre il blocco laterale con impronta digitale e la protezione dall’acqua IPX4.

Insomma, è chiaro che ci troviamo di fronte a un signor smartphone che sia per prestazioni che per valore del fortissimo sconto, è un vero affare acquistare adesso. OPPO A74 viene venduto a 198€ su Amazon, cioè a un prezzo di parecchio inferiore rispetto al suo normale prezzo di listino. Un’occasione imperdibile, soprattutto considerando che puoi averlo anche con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite da Prime.

