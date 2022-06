OPPO A76, display ampio e batteria che non finisce mai (180€)

In cerca di uno smartphone per utilizzo quotidiano? Questo OPPO A76 sa proprio il fatto suo. Costa poco, ha tutto ciò che ti serve e si adatta praticamente a qualunque esigenza. Te lo posso dire? È adatto persino per mamma e papà.

Con un costo basso di suo, ora che è in promozione su Amazon lo paghi a prezzo reale: appena 184,99€ risparmiando subito il 26% quindi non perdere tempo. Se vuoi è attivo anche il pagamento a Tasso Zero, sta a te la scelta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

OPPO A76: non sembra ma è tanta roba

Molte volte davanti agli smartphone che costano poco si storce il naso, ma fattelo dire: OPPO A76 merita la tua attenzione senza se e senza ma. E’ un telefono che ha tutto al posto giusto e nel tuo utilizzo quotidiano non ti fa scendere a compromessi.

Oltre ad essere piacevole esteticamente, ha un bel display ampio e dall’alta risoluzione. I colori sono vivaci e ti fanno stare su app, social o a guardare film e video in modo superbo. Il tuo cinema personale!

Sulla parte posteriore non ne hai una ma bensì due di fotocamere per scattare fotografie perfette anche di sera e se proprio dobbiamo dirla tutta, i selfie vengono a regola d’arte.

Altra caratteristica di cui non fare a meno è la batteria che ti porta persino al giorno dopo, ma anche se utilizzi lo smartphone tanto non avere paura, con la ricarica rapida dimezzi i tempi complessivi.

E’ impermeabile, in confezione trovi anche una cover trasparente, ha lo sblocco con l’impronta digitale e la memoria è espandibile (di base hai 128 GB già più che ottimi).

Tanto tanto tanto. Questo OPPO A76, come vedi, ti fa divertire a basso prezzo. Collegati ora su Amazon e acquistalo in promozione, te lo porti a casa con soli 184,99€.