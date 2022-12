OPPO A76: il prezzo del miglior medio gamma Android CROLLA sotto ai 200 Euro

L’OPPO A76 è un smartphone Android completo, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati. Viene infatti venduto a 199€, cioè a dire il 28% in meno rispetto al suo normale valore di listino, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite da Prime. Si tratta delle versione da 4GB di RAM + 128GB di ROM espandibile fino 1TB, con garanzia extra 24+6 mesi. Ed è proprio per questa combo “qualità-prezzo basso” che questo dispositivo è uno dei più venduti dell’Estate e uno dei best buy del momento.

OPPO A76, ancora a basso prezzo su Amazon

Questo smartphone è uno dei migliori attualmente sul mercato. Ha un display ampio e luminoso da 6.56” 90HZ LCD- HD+ con protezione visiva, grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smart TV. Ottimo anche il comparto energia, con una batteria da 5000mAh molto capiente per un esperienza di lunga durata, con ricarica rapida SuperVOOC33W.

Il device ha una doppia fotocamera IA 13MP, fotocamera frontale 8MP, flash posteriore, con le quali puoi fare i migliori selfie che tu abbia mai sognato. In più puoi realizzare degli spettacolari video in altissima risoluzione a livello professionale. Il dispositivo ha inoltre il blocco laterale con impronta digitale e la protezione dall’acqua IPX4.

Insomma, è chiaro che ci troviamo di fronte a un signor smartphone che sia per prestazioni che per valore del fortissimo sconto, è un vero affare acquistare adesso. OPPO A76, nella sua colorazione, viene venduto a 199€ su Amazon, cioè a un prezzo di parecchio inferiore rispetto al suo normale prezzo di listino. Un’occasione imperdibile, soprattutto considerando che puoi averlo anche con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite da Prime.

