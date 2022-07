OPPO A76: sconto assurdo del 26%

Spesso ci dimentichiamo che le funzioni davvero necessarie su uno smartphone sono molto basilari, chiamare e mandare messaggi. La tecnologia moderna ci ha “viziati” ad avere sempre più funzionalità con smartphone che raggiungono cifre da capogiro. Tuttavia, per fortuna molte aziende ancora producono dei dispositivi “base” per poter avere tutto quello che serve, in uno smartphone moderno, come per esempio l’oppo A76 che è in super offerta su Amazon. Con uno sconto del 26% che porta il suo prezzo a soli 184,99 €.

Tutto quello che vi serve senza compromessi

Oppo A76 è dotato di un display da 6.56″ LCD con una risoluzione HD+ e un refresh rate da ben 90 Hz. Design moderno in un telaio di 0.8 x7.57 x 16.44 cm e un peso di soli 189 g che rendono questo device molto maneggevole. Abbiamo detto che ha tutto quello che serve nel 2022 e infatti su dispositivo del genere troviamo anche lo sblocco tramite impronte digitali e la tecnologia NFC per i pagamenti contactless. Spesso, questa tecnologia non la troviamo neanche su medio gamma più costosi dell’A76. Concludono il comparto hardware 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da ben 5000 mAh per un’autonomia assurda. Qui trovate la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W. Se invece avete paura dei schizzi d’acqua non preoccupatevi, l’oppo A75 è certificato IPX4. Infine, qui ci sono due fotocamere nella parte posteriore dotate di IA. La principale da 13 MP e la bokeh da ” MP. Invece, la fotocamera principale è da 8 MP.

Insomma come vi abbiamo accennato all’inizio, oppo A76 è uno smartphone che ha davvero tutto quello che serve nel 2022 per essere a passo coi tempi senza spostare un capitale. Potrebbe essere lo smartphone perfetto per uso aziendale oppure per chi appunto, non ha troppe pretese. Inoltre, con il fantastico sconto del 26% presente oggi su Amazon è impossibile resistergli. Potete acquistarli a soli 184,99 €.

