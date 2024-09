OPPO A80: lo smartphone di ultima generazione è tuo con una spesa minima

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che possa accompagnarti negli impegni di tutta la giornata? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’OPPO A80, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dello smartphone OPPO A80

L’OPPO A80 è un modello di ultima generazione che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo nel campo degli smartphone.

Sfrutta il sistema operativo Android 14, ed è dotato di un ampio display da 6,67 pollici con protezione visiva, così da evitare l’affaticamento degli occhi ed offrire immagini sempre impeccabili e super nitide.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria da 5100mAh che offre un’esperienza di lunga durata: potrai sfruttarlo per l’intera giornata, anche in modo intensivo, senza alcuna preoccupazione di rimanere a corto di energia. Inoltre, grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, basteranno pochi minuti per avergia l’energia extra di cui hai bisogno.

Il sistema delle fotocamere è un atro fiore all’occhiello del dispositivo: parliamo di una doppia fotocamera I.A. 50MP + 2MP e di una fotocamera frontale 8MP con Flash posteriore. Potrai sbizzarrirti a realizzare scatti da professionista con funzioni innovative come Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista , Modalità Notte, Modalità Ritratto, HD Extra, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens e così via.

Oggi l’OPPO A80 è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 15%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.