OPPO A94 5G, questo è lo smartphone che devi compare subito: prezzo AFFARE

OPPO A94 5G nell’elegante colorazione FLUID BLACK dal taglio 6GB + 128GB con supporto NFC, lo trovi in questo momento a due soldi con una super offerta che lo vede scontato di circa 100 euro. Lo puoi infatti comprare su eBay a soli 254€ anziché a 329,00€, con le spedizioni gratuite. OPPO A94 è lo smartphone di fascia media più potente in commercio, con una tecnologia speciale applicata per nascondere il sensore di prossimità sulla parte anteriore superiore dello smartphone, per conferire un’aspetto semplice.

OPPO A94 5G, bella l’0fferta eBay

OPPO A94 5G è il compagno ideale per la vita quotidiana, sottile (7,8 mm) e incredibilmente leggero, consente grande portabilità ed ergonomia anche durante un utilizzo prolungato. Ha un display ampio e luminoso da 6.43” OLED, grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smart TV. Equipaggiato con un processore Mediatek Dimensity 800 con processo di lavorazione a 7 nm. Garantisce prestazioni di categoria superiore e grazie alle 12 bande di frequenza 5G supportate avremo la velocità di internet ovunque ci troviamo.

Il device ha quattro fotocamere, di cui la primaria è da 48MP con f/1.7. La fotocamera frontale principale è da 16MP, con la quale puoi fare i migliori selfie che tu abbia mai sognato. In più puoi realizzare degli spettacolari video in altissima risoluzione a livello professionale. Grande, infine, la batteria da 4310 mAh che ti consentirà di utilizzare il tuo smartphone tutto il giorno e una ricarica rapida di 30 watt in modo da non rimanere mai senza batteria

L’ambiente operativo ColorOS 11 di OPPO presente in A94 5G è basato su Android 11 ed è ancora più fluido e intuitivo nell’utilizzo quotidiano. L’incredibile personalizzazione consente infinite modifiche e la crittografia avanzata tiene i vostri dati personali sempre al sicuro. Insomma, è chiaro che ci troviamo di fronte a un signor smartphone che sia per prestazioni che per valore del fortissimo sconto, è un vero affare acquistare adesso. E allora corri su eBay, dove oggi lo puoi comprare a soli 254€ con le spedizioni rapide. A queste condizioni è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.